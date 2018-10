STAVILA MAMIN ‘BALZAM ZA USNE’, OVA SE UHVATILA ZA GLAVU: Pogledajte curinu reakciju kad je skužila da to ide u guzu

Poruka priče? Kada idete nešto tuđe upotrijebiti ili probati, najprije pitajte!

Čim vani zahladi, usne počnu pucati, a kada nastupi taj odvratan osjećaj, stavili biste na njih bilo što samo da brže zacijele. Nakon ovoga ćete ipak razmisliti o jačini izraza “bilo što”. Jedna je djevojka, naime, krenula u očajničku potragu za balzamom za usne jer, kako je objasnila, mrzi kad su joj suhe i pucaju. Konačno je pronašla malenu posudicu s nečim za što je mislila da je vazelin – u maminoj spavaćoj sobi.

Usne joj utrnule

Posudila je to bez pitanja i nanijela sloj sadržaja na usne. Međutim, ubrzo je shvatila da se nešto čudno događa. U urnebesnoj snimci, koju je objavila na Facebooku, Dayana Chamorro objasnila je kako to što je našla u maminoj ladici nije bio balzam za usne. Bio je to analni relaksant. Da, dobro ste pročitali – sredstvo za opuštanje analnih mišića ili, drugim riječima, za olakšanje analnog seksa.

Pokušavajući doći do riječi od smijeha, rekla je: “Stavila sam to čudo na usne i osjetila da su mi utrnule, kao da su zaspale. Pitala sam mamu što je to, a ona mi je hladno odgovorila: ‘Nije ti to balzam za usne, to je analni relaksant!'” U pozadini videa vidi se i majka, koja se sprda s kćeri.

Objavila i meme

Poruka priče? “Kada idete nešto upotrijebiti ili probati, najprije pitajte”, savjetuje Dayana gledateljima. Njezin je video u samo nekoliko dana pregledan više od 13 milijuna puta i podijeljen 433 tisuće puta. Ljude je sve to užasno zabavilo pa su joj pisali urnebesne komentare. “Toliko sam se smijala da su mi suze tekle”, jedna je u nizu sličnih poruka.

Djevojka je kasnije objavila meme u kojemu ona stavlja balzam uz poruku: Kad stavite balzam za usne i shvatite da je to zapravo analni relaksant!”