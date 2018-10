STARČEKI SE ZAIGRALI NA LEŽALJKAMA: Turisti snimili napaljene umirovljenike u klinču; ‘Nakon ovog moram psihiću!’

Snimku je dosad retvitalo više od 1100 korisnika, a reakcije variraju od smijeha do šoka

Ljeto, sunce i godišnji odmor dokazano djeluju poticajno na libido pa nije rijetkost vidjeti mladi par kako se suptilno mazi na plaži. Ali kada to napravi netko u poznim godinama i to prilično eksplicitno, onda imate senzaciju. Ljudi su se nemalo iznenadili ugledavši par umirovljenika u klinču pokraj bazena.

Osjetljiv sadržaj

Gotovo minutu duga snimka seksa napaljenih starčića cirkulira na Twitteru. Na njoj se jasno vidi kako sjedokosa žena rukom zadovoljava svoga partnera također sijede kose dok se opuštaju na ležaljkama uz bazen.

Drugi turisti bili su tek nekoliko koraka dalje, no to nije omelo napaljene penzionere da se prepuste strastima. “U međuvremenu u Benidormu”, naziv je videa koji je na Twitteru okarakteriziran kao osjetljiv sadržaj.

Ljudi imaju traume

Snimku je dosad retvitalo više od 1100 korisnika, a reakcije variraju od smijeha do šoka. “Izgleda da im ovo nije prvi put da to rade. Pogledajte taj mir u njegovim očima”, napisao je netko, dok je drugi dodao: “Hvala… mogu li ti poslati svoj račun za psihoterapiju zbog ove užasne scene? Nikad mi neće izaći iz glave.” “A to je, znači, all inclusive ljetovanje”, sprdali su se tviteraši.

I dok je žena, svjesna da ih možda netko gleda, u jednom trenutku ustuknula, muškarac je bez pardona nastavio zadovoljavati se sam. Nekoliko sekundi poslije, zgrabio je njezinu ruku i uspješno je natjerao da nastavi gdje je stala. Video gledajte na vlastitu odgovornost.