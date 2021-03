STANARI SE ZAKRVILI PREKO OGLASNE PLOČE: ‘Moli se onaj koji voli prati rublje u 2 ujutro…’ Ali, susjed je tipičan inatljivi Hrvat

Svađa na oglasnoj ploči u jednoj hrvatskoj zgradi ovjekovječena je fotografijom koja je hit na društvenim mrežama

Ljudi koji žive u kućama, sami svoji gazde, nikad neće osjetiti ono veselje kada ih grintavi susjedi tu i tamo pozovu na red (opravdano ili ne). Hrvati se vole prepucavati pismenim putom i to je već nebrojeno puta dokazano iz objava koje čitamo na društvenim mrežama.

Stanari u zgradama običavaju ostavljati poruke na oglasnim pločama, a na piku su uglavnom susjedi koji na ovaj ili onaj način narušavaju red i mir u zgradi – bili to tulumi do kasno u noć, radovi u stanu ili jednostavno – strojno pranje rublja u neprimjereno vrijeme.

Potonji slučaj izazvao je svađu na oglasnoj ploči u jednoj hrvatskoj zgradi. Fotografija burne prepiske stanara osvanula je na Redditu i zabavila velik broj korisnika iz Lijepe Naše. Pa, ovako je teklo njihovo dopisivanje…

Dobar stari hrvatski inat

“Moli se suvlasnik koji voli prati rublje u ranojutarnjim satima (u šest) ili, pak, kasnonoćnima (jednom je to bilo u dva ujutro) da si popravi mašinu da ne rompa i budi ostale stanare. Inače, znate li da uštedite 30 lipa po pranju iliti sedam kuna mjesečno, isplati li se to? Kupite Watmetar i izmjerite!”, napisao je nepoznati stanar i u nastavku podijelio nekoliko savjeta.

“Ako želite uštedjeti, onda nemojte koristiti peglu, aparat za kavu, kuhalo za vodu, mikrovalnu, fen za kosu, grijalice na struju, kompjutor, sušilicu rublja, klima uređaj, plazma TV i druge gutače struje za vrijeme skupe struje”, poručio je Hrvat svojim susjedima.

E, ali nekomu se nije svidjelo što si je neki tamo susjed uzeo za pravo određivati kada će tko prati rublje i koje će kućanske aparate koristiti ili neće – pa je autoru poruke rukom napisao papren odgovor, zbog kojega je zapravo fotografija i postala hit.

“Najbolje da se preseliš na Dinaru! Večeras perem i ja robu u ponoć radi susjedske kolegijalnosti”, glasi odgovor jednoga buntovnika iz dotične zgrade. Doduše, u originalu piše “kolegionalnosti”, no pustimo jezik i jezične zakonitosti – to je bolan problem Hrvata o kojemu bi se dao napisati zaseban članak.

Objava naslovljena “Obožavam ratove svojih susjeda!” prikupila je više od 500 lajkova i nekih 50-ak komentara, od kojih je većina puko sipanje žuči po autoru prve ili druge poruke, dok su neki čak iznjedrili i korisne informacije o potrošnji električne energije u kućanstvu.

Ušteda je doista mizerna

“Kada čovjek napravi legitimnu pritužbu, nikoga ne proziva imenom, žali se na nešto što možda smeta i drugima, a ne samo njemu, ponudi nekoliko vrlo razumnih rješenja (popravak perilice, pranje po danu, štednja na drugim, tišim aparatima) i tu svejedno uleti neki treći mangup i po*ere se po njemu iz nekog skroz nepotrebnog inata – čemu to?”, pitao se jedan HReditovac, kojemu je odmah stigao odgovor neistomišljenika.

“Pa vjerojatno nisi doživio da ti susjed preko oglasne ploče/poruke na vratima se*e. Pred jedno godinu dana me je na vratima kad sam se vratio s posla dočekala poruka da meni iz klime kapa po balkonima ispod voda i da to smeta ljudima koji žive ispod i suše veš. U to vrijeme sam imao svakakvih piz*arija na poslu i u životu i ovo mi je sjelo kao naručeno iz par razloga:

1. Bio je tipa kraj petog mjeseca i s obzirom na to da sam u stanu provodio 4-5 sati dnevno, klimu nisam uopće palio, a i da jesam, curilo bi u kantu koja je bila za to postavljena na balkonu.

2. Ja sam na osmom katu, iznad mene ima još tri i svi imaju klime.

3. Svi stanovi ispod mene imaju zatvorene balkone i ako im iz ičije klime kapa po vešu koji suše, onda krivo suše veš.

Prošlo mi je kroz glavu da idem kucati svim susjedima ispod mene i je*ati im mater, ali sam odustao i isto napisao pasivno agresivnu poruku (s naglaskom na agresivnu) i zalijepio na oglasnu ploču i na svaki drugi kat na vrata od lifta.

Na kraju sam napisao da ako ima nešto za prigovoriti, da dođe osobno i kaže mi i potpisao se. Takve poruke u zgradama su mi najgora stvar, ako imaš nešto protiv nekoga, lijepo pokucaj na vrata i reci čovjeku što imaš, a ne kao u 5. osnovne pisati porukice. Tako da, tko god je nadopisao kemijskom, neka je”, obrazložio je ovaj drugi.

“To mi se već čini kao ekstrem. Ako ne možeš prespavati zvuk vode po cijevima u zgradi, onda, prijatelju, nemoj živjeti u zgradi. Da se ja ne mogu istuširati u svom stanu kad hoću ili ispi*at usred noći su nebuloze”, komentirao je treći.

No, iz nekolicine komentara naučili smo i nešto korisno. Naime, neki su upitali je li istina ovo što tvrdi autor originalne poruke – da se pranjem rublja u vrijeme niže tarife struje uistinu štedi toliko malo. Ukratko, da – istina je!

“Koliko dugo treba prati veš s jeftinijom strujom da se uštedi za watmetar?”, pitao je netko i dobio odgovor: “Našao sam neki na Njuškalu za 250 kuna, što znači sedam kuna mjesečno, kako je ovaj rekao. Znači – 36 mjeseci.”