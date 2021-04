PISMO ZAGREBAČKOG SREDNJOŠKOLCA MINISTRU BEROŠU TOTALNI JE HIT: Znate da je eskaliralo kada se i njemu žuri nazad u klupu

Zasad nije poznato hoće li se i kada i srednjoškolci u ovoj školskoj godini vratiti u klupe

Zagrebački srednjoškolac kojemu je, očito, dosadila online nastava jutros je napisao mail ministru zdravstva Viliju Berošu u kojem ga moli da škola se učenici čim prije vrate u klupe.

“Znači, izbjegavam školu kada god mogu i kako god mogu, pao sam razred i najradije bih zapalio svoju školu, ali sada već želim nazad u klupu. Mislim da je vrijeme da prestanemo s online nastavom. Jer, ako ja želim ići u školu, onda vam garantiram da svi to žele. Hvala!”, napisao je učenik, inače ekonomac.

Nastava u školama zasad se, prema odluci zagrebačkog Stožera civilne zaštite, održava za učenike od prvog do osmog razreda osnovne škole, za učenike završnih razreda gimnazije i strukovnih škola te za učenike petih razreda medicinske škole. No, za sve ostale srednjoškolce nastava je i dalje prema modelu C, tj. online.

