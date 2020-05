SRBIN MISLIO DA JE U BANCI DOBIO KONDOM PA SE POŽALIO: ‘Nije da se hvalim, ali ovi su mi mali…’, a pazite što su mu dali

Sudeći prema jednom popularnom tvitu, u Srbiji su u bankama počeli dijeliti navlake koje se nataknu na prste za korištenje bankomata.

Twitterom kruži fotografija zaštitnih navlaka koje jako podsjećaju na kondome. “Dobio u banci! Reko gospođo, nije da se hvalim, ali ovi su mi mali. Kaže ona to stavite na prst kad idete na bankomat”, piše uz fotku.

“Smiješno je, ali praktično”, “Ja ponio kući da probam. Meni je taman, još gratis”, “Ovo je sve”, neki su od komentara tviteraša.

Inače, slične navlake za prste popularne su u Aziji kao zaštita pri jedenju masne hrane poput pizze ili krafni.

what Singaporeans are using condoms for because of the coronavirus. 🤣😭 #coronavirus pic.twitter.com/CzfMU4iNBV

— Melanie Ngai 🇨🇳🇨🇦🇭🇰 🤜👊🤛 (@melngai416) February 7, 2020