SRBI IZAZVALI POMUTNJU U CHICAGU; Njihov ludi pothvat pogledalo 36.000 ljudi, zaustavio ih policajac: ‘Jeste li vi normalni?’

Sjedinjene Američke Države posljednjih je dana zahvatio snažan ledeni val, koji je u dijelove zemlje donio snijeg i mećavu, a iznimka nije bio ni Chicago. Kao što kaže stara poslovica: “Kada ti život da limune, napravi limunadu”, skupina Srba iz toga grada odlučila je iskoristiti situaciju i čikašku zimsku idilu pretvoriti u mjesto za nešto nalik instant zimovanju.

Kako je za srpski Telegraf ispričao 31-godišnji Raša, dečko iz te vesele družine, na ovu je ideju došao jedne večeri dok je bio u stanu s društvom.

“Sjedio sam s frendovima u stanu te smo kroz priču došli do teme zimovanja. Kako ove godine nismo posjetili nijednu planinu ne bi li skinuli prašinu sa skija i bordova, sinula mi je ideja. Vani je padao snijeg već pet sati bez prestanka, to je ta najavljena oluja o kojoj se pričalo danima na TV-u”, započeo je on svoju genijalnu priču.

Pripremili su džip, bordove i kamere

“Sve je bilo zatrpano snijegom, tako da pri pogledu kroz prozor nisi mogao znati jesi li na Aljasci ili u Chicagu. Jedan od prijatelja vozi auto marke Jeep Wrangler pa sam ga izazvao da ga isprobamo po ovakvom snijegu. Miloš i ja smo otišli po bordove, a Nele, Gogi i Kemal su spremili kamere i očistili auto za predstojeći događaj”, nastavio je Raša.

“Obukli smo jakne za skijanje, zavezali dva produžna kabela za kuku automobila i spremni smo bili za vožnju. Zabrujao je motor i krenuli smo najprije kroz sporedne ulice da se zagrijemo”, otkrio je ovaj avanturist iz Niša, koji već sedam godina živi u SAD-u.

Raša je istaknuo da su stanovnici na ulicama Chicaga bili zatečeni prizorom, ali nisu sakrivali oduševljenje.

Sat vremena istinskog spektakla

“Ljudi koji su šetali pse sa zaprepaštenjem su nas gledali i snimali telefonima, neki su vikali ‘Love you guys’ (Volimo vas, ljudi) i ‘Keep it up’ (Samo tako nastavite). Onda smo prešli na glavne ulice i tada je krenulo ludilo. Otprilike sat vremena smo se ‘vozili’ u poznatom kraju Lincoln Square”, kazao je.

“Drago nam je bilo da svatko tko nas je zapazio dao nam je neki znak podrške, palac gore ili uzvik, što nam je dalo još više energije. Već smo bili umorni, a onda se upalila rotacija iza nas”, ispričao je 31-godišnjak.

“Znali smo da smo u problemu. Međutim, policajac je bio veoma pristojan i pitao nas je kroz smijeh ‘jesmo li normalni’, a onda nas je i poslao kući”, zaključio je Raša za Telegraf.