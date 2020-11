SPORTSKA VODITELJICA S ATP-A POSTALA HIT NA TWITTERU ZBOG MALE NEZGODE: ‘Ovo mi je najbolja šansa da se pretvorim u meme’

Sportska voditeljica Caroline Whitaker na društvenim mrežama je podijelila nezgodu koju je doživjela tijekom najave finala ATP-a u Londonu i postala instant-meme.

Dok je isprobavala najavu o seriji najboljih mečeva, odjednom se spotaknula i pala. “Danas ćemo vidjeti najbolje iz svijeta tenisa, najbolju četvorku…”, rekla je prije nego što se srušila.

Srećom, taj trenutak nije bio emitiran uživo, već ga je voditeljica sama objavila na Twitteru. “Moja velika prilika da postanem meme”, napisala je u opisu snimke koja je dosad skupila gotovo 4.000 lajkova.

My big chance to become a meme. pic.twitter.com/9dBXbOczxK

— Catherine Whitaker (@CWhitakerSport) November 21, 2020