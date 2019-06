SPORT U KOJEM BAŠ SVI POBJEĐUJU: I Ruskinje imaju prvenstvo u pljuskanju, ali ne lica…

Ženska inačica prvenstva u šamaranju je prilično zanimljivija

U Rusiji, prilično su popularna prvenstva u šamaranju. Frajeri, nerijetko teški i preko sto kilograma, odmjeravaju snage i to na svim razinama – od lokalnih birtija, do nacionalnih evenata, često pod pokroviteljstvom radija.

No ženska inačica je možda primjerenija za telezivijski prijenos. I cure se međusobno pljuskaju, ali ne po licu. Nismo baš sigurni koja su pravila, i kako se bira pobjednica (osim eventualno odustajanjem), no to nije ni previše važno.