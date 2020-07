SNIMKA KOJA LEDI KRV: Bivša cura podmetnula mu je požar u autu. Iste sekunde je gorko zažalila…

Prošloga tjedna na Twitteru se pojavila snimka na kojoj se vidi žena koja je pokušala zapaliti nečiji automobil, ali vrlo je brzo požalila zbog te odluke. Naime, nakon što je unutrašnjost vozila zalila benzinom i pustila vatru, dogodila se eksplozija, koja ju je doslovno odbacila. Preživjela je pukom srećom i u pognutome položaju odšetala u nepoznato.

TMZ javlja da je počiniteljica 26-godišnja Sydney Parham te da je uhićena u predgrađu Detroita. Američki The Sun piše kako je dotična postavila požar u vozilu svojega dečka nakon što je otkrila da joj je bio nevjeran.

