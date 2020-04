SNIMKA HRVATA KOJI SE KRIŽA NA ULAZU U DUĆAN POSTALA HIT, ON TVRDI: ‘Dezinficijens mi je djelovao kao sveta voda’

‘Jesam, ja sam ovo prekjučer napravio na ulazu u Kaufland u Vinkovcima. Nije to bilo u nikakvoj zloj namjeri niti da bih se izrugivao s vjerom’

Prošloga tjedna društvenim se mrežama proširila snimka muškarca koji se križa nakon stavljanja dezinficijensa na ruke prilikom ulaska u trgovački centar, otprilike kao da ulazi u Crkvu. Snimka, koja je do danas prikupila više od 57.000 pregleda, nasmijala je internet, a mnogi su pomislili da se čovjek samo dobro našalio s cjelokupnom situacijom.

Ubrzo je otkriveno da se ova zabavna scena odigrala u Kauflandu u Vinkovcima, a glavni je akter snimke Damir Jakšić, neovisni član Gradskog vijeća grada Vinkovaca, koji je na Facebooku objasnio što se zapravo dogodilo.

Nije bilo u zloj namjeri

“Jesam, ja sam ovo prekjučer napravio na ulazu u Kaufland u Vinkovcima. Nije to bilo u nikakvoj zloj namjeri niti da bih se izrugivao s vjerom, jer ja sam vjernik od malih nogu, kako su me roditelji odgojili”, započeo je.

“Taj dan sam stajao ispred Kauflanda u redu negdje oko pola sata, možda i više, te sam bio cijelo vrijeme zaokupljen nekim svojom mislima. Na ulasku u trgovinu stoji sredstvo za dezinfekciju i meni je to djelovalo kao sveta voda na ulasku u Crkvu te sam se, smočivši ruke, nekontrolirano prekrižio. Je li to bila nekakva nostalgija za Crkvom i odlaskom na misu, je li to bila nekakva Božja volja ili nekakav znak, to prosudite sami”, dodao je.

Vjeruje da će nam Bog pomoći

Vinkovčanin smatra da ćemo krizu s virusom pobijediti samo ako budemo složni i ako se pridržavamo svih pravila ponašanja.

“Također moramo i vjerovati. Ja čvrsto vjerujem da ćemo mi brzo pobijediti ovaj virus i vjerujem da će nam Bog pomoći u tome. Uz sve dužno poštovanje svima onima koji ne misle ovako jer postoje i druga mišljenja koje treba poštovati, sve vas lijepo pozdravljam. I kada sve ovo prođe, dođite u Vinkovce”, poručio je Jakšić.