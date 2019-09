SNIMAO SVOJE MAČKE I OTKRIO TAJNU: Kolika je najuža rupa kroz koju se mogu provući?

View this post on Instagram

はなへのたくさんのお祝いメッセージをありがとうございます!昨日の夜は、ささみ&ちゅーるでお祝いしました。まだ3才くらいだと思っていたらもう6才!この1年も、また楽しく過ごせるようにしたいです。今後ともよろしくお願いいたします! Thank you for many messages of congratulations to Hana! Last night I celebrated Hana's birthday with white meat and churu. I thought she was still three, but she's actually six years old!I want to make her spend the whole year happily. Thanks!