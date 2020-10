SLUČAJNO PROGUTAO ČETKICU ZA ZUBE?! ZAVRŠIO NA HITNOJ OPERACIJI: Život mu je spasila brza reakcija liječnika

Muškarac iz Indije (39) čistio je stražnji dio jezika kada je slučajno progutao cijelu četkicu za zube. Odmah je odjurio u obližnju kliniku, da bi mu rekli kako mora otići u bolnicu koja je udaljena više od 100 kilometara od njegovog gradića.

Rendgenske snimke i druge pretrage nisu pokazale da je četkica u jednjaku, zbog čega su liječnici zaključili da je otišla još niže. “Liječnici su odradili ezofagoskopiju, no nisu mogli pronaći četkicu, što je značilo da je završila u želucu”, otkrio je glavni kirurg Bomni Tayeng.

NESTAŠLUK SE PRETVORIO U HOROR: ‘Skakali su po krevetu s četkicama za zube u ustima. Odjednom je pala, a četkica joj je probila grlo…’

Toothbrush removed from man’s stomach after he swallowed it while he was brushing his teeth.

WEIRD or NOT WEIRD???

What do you think?

Share your thoughts with the hashtag #MaxBreakfast

cc @DebsExtra@MarkOtabor#WednesdayMotivation pic.twitter.com/kHCj1T5ykE

— MAX 102.3 FM (@Max1023FM) September 23, 2020