SLUČAJ DOSTOJAN KRIMIĆA: Priznao da je ubio suprugu prije 20 godina, ali pronađeno tijelo ima najmanje 1600 godina!

Lubanja je bila stara više od 16 stoljeća i očito nema nikakve veze s ovim slučajem, ali njezino je otkriće izravno dovelo do uhićenja optuženika i njegova detaljnog priznanja

Godine 1959. slikarica i zaljubljenica u putovanja Malika de Fernandez upoznala je čovjeka koji će postati njezin ubojica. Samo dva sata poslije, Peter Reyn-Bardt, zaposlenik zrakoplovne tvrtke, zaprosio ju je – i ona je rekla da. U roku od četiri dana vjenčali su se.

Nekoliko mjeseci kasnije, brak je pukao i Fernandez je ponovno počela putovati svijetom, sada koristeći popust na putovanje zrakoplovnog prijevoznika svoga bivšeg supruga. Reyn-Bardt za to je vrijeme ostao u svojoj vikendici u Cheshireu u Engleskoj.

Dvije godine poslije, Maliki se gubi svaki trag, a Reyn-Bardt postaje glavni osumnjičeni. Unatoč temeljitim pretragama njegove imovine – uključujući iskopavanje vrta u potrazi za tijelom njegove supruge – policija nije uspjela pronaći nikakve dokaze o nestaloj ženi.

Slučaj je ostao neriješen puna dva desetljeća, kada su se događaji iznenada neobično zaokrenuli: dio ljudskoga tijela otkriven je u jezeru u blizini Peterove vikendice. U tome trenutku, Reyn-Bardtovo sramotno neznanje o tresetnim močvarama obilo mu se o glavu i završilo presudom za njezino ubojstvo.

Pronađena glava nepoznate žene

Treset se, naime, stvara razgradnjom organskih tvari, uglavnom iz biljnih materijala poput mahovine. Kada se sfagnum mahovina nakuplja na mokroj zemlji dovoljno da stvori močvaru, slojevi treseta tvore kiseline koje su nevjerojatno dobre za očuvanje tijela.

Upadnite u jednu od njih – ili budite ubijeni i bačeni unutra – i kada vas stoljećima kasnije otkriju, vrlo vjerojatno biste mogli izgledati poput nekoga tko je imao nesreću jučer dok se igrao odjeven kao seljak iz 400. god. pr. n. e.

Da je Reyn-Bardt to znao, možda ne bi tako brzo priznao da je ubio svoju suprugu.

Nakon što je glava nepoznate žene pronađena u tresetištu Lindow Moss, forenzičari su isprva vjerovali da je stara između 30 i 50 godina te su suočili Reyn-Bardta s dokazima, vjerujući da je to povezano s nestankom njegove supruge nekoliko desetljeća prije.

Raskomadao je i bacio u močvaru

“Prošlo je toliko vremena, mislio sam da me nikad neće uhvatiti”, rekao je Peter policiji tijekom ispitivanja. Tvrdio je da se Fernandez vratila u svoju vikendicu negdje početkom ’60-ih godina i prijetila da će otkriti kako je on homoseksualac – što je u to vrijeme još uvijek bilo kriminalizirano u Engleskoj – ako joj ne da novac. On je to odbio i tada su se potukli.

“Nešto je samo proključalo u meni”, dodao je, kasnije rekavši sudu da ju je zgrabio i počeo tresti, a nije shvaćao da ju je usmrtio sve dok nije prestao. “Bio sam prestravljen i nisam mogao jasno razmišljati. Jedino što mi je palo na pamet bilo je – sakriti tijelo.”

Reyn-Bardt priznao je da je sjekirom raskomadao Malikino tijelo, prije nego što ju je pokušao spaliti. Kada to nije uspjelo, odnio ju je do obližnje močvare i bacio unutra. Slučaj, nerazriješen 20 godina, sada se činio istovremeno otvorenim i zatvorenim.

To nije bila glava njegove žene

Glavnoga istražitelja, inspektora Georgea Abbotta, nešto je zbunilo: ako je to doista bila glava Malike de Fernandez, gdje je bio ostatak tijela? Poslao je lubanju na daljnju analizu na Sveučilište Oxford, a tada su, uz pomoć ugljika, otkrili da lubanja datira još iz rimskoga doba.

“Lubanja je bila sačuvana u tresetištu više od 16 stoljeća i očito nema nikakve veze s ovim slučajem”, rekao je sudu Martin Thomas. “Ali, vrhunska je ironija sljedeća: njezino je otkriće izravno dovelo do uhićenja optuženika i njegova detaljnog priznanja.”

Kada je Reyn-Bardt saznao za to, pokušao je povući svoje priznanje, ali to je ono što bi se, u laičkom žargonu, opisalo kao “prošla baba s kolačima”. Poroti su trebala tri sata da ga proglasi krivim za ubojstvo bivše supruge, iako Malikino tijelo do danas nije pronađeno, piše IFL Science.