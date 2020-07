SLATKA MANIPULATORICA: Djevojčica ima odličnu taktiku za krađu grickalica; ‘Nevina je, ne možete ju vidjeti’

Svi smo barem jednom pokušali izbjeći kaznu zbog nečega što smo napravili, ali ova djevojčica učinila je to na najslađi mogući način.

Naime, baka je uhvatila svoju 20-mjesečnu unuku koja je krala zabranjene slatkiše iz kuhinje, a snalažljiva djevojčica odlučila se za posebnu taktiku – praviti se da spava na nogama.

Na početku snimke čujemo baku Christine koja govori unuci: “Amala, vrati to”, no malena je i dalje stajala žmireći, dok paketić slatkiša nije ispuštala iz ruku.

“Čuješ li me? Otvori oči. Ne zanima jesu li ti oči zatvorene, vrati grickalice u ormar, Amala”, rekla joj je baka, ali djevojčica se nije dala. Zadržala je slatkiše i otvorila oči, nakon čega se baki zaigrano osmjehnula.

Video je dosegao 1,6 milijuna pregleda na Facebooku, dok je na Twitteru skupio čak pet milijuna i tisuće komentara. Mnogi korisnici oduševljeni su Amalinom snalažljivošću pa su ju odlučili braniti.

“Ova djevojčica je nevina. Ne možete ju vidjeti ako su njene okice zatvorene. Slučaj zaključen”, samo je jedan od komentara.

