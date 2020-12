SKUPA ROMANTIKA: Da bi došao do djevojke, 4 sata se borio s burnim morem na jet skiju pa još hodao 24 km; Gdje je sada? U zatvoru

Ljubav, kažu, ne poznaje granice, ali isto se ne ne može reći za policiju i sudove

Kao na filmu momak je unajmio jet ski i vozio po ledenom i nemirnom moru da dođe do otoka Man, a zatim je satima pješačio do svoje drage, no policija se nije smekšala i strpala ga je u zatvor jer nije poštivao mjere ‘lockdowna’.

Dale McLaughlan iz Ayrshirea na jugu Škotske zaljubio se u rujnu kada je radio na otoku Man, autonomnom britanskom području u Irskom moru. Kad mu je ugovor istekao taj 28-godišnji Škot silno je želio vidjeti svoju djevojku no okrutna pandemija covida-19 u tome ga je omela jer su vlasti otoka Mana koji je zapravo blizu Škotske zabranio dolazak ljudima koji nisu stalni stanovnici.

Četiri sata na plovilu koji nikada prije nije upravljao

U očaju McLaughlan je unajmio jet-ski kojim nikad nije upravljao pa njime krenuo do 40 kilometara udaljenog otoka. Izračunao je da će mu trebati 40 minuta, no prijelaz nemirnog mora temperature približno 8 stupnjeva Celzijevih otegao se na više od četiri sata.

Kada je stigao hrabro je krenuo dalje i pješačio 24 kilometara do kuće svoje drage, prenosi BBC izvatke iz sudskog spisa. Njih su se dvoje zabavljali po noćnim klubovima gdje ga je uočila policija i uhitila zbog ilegalnog ulaska na otok. Lokalni sudac dosudio mu je mjesec dana zatvora jer je “svjesno i s predumišljajem prekršio mjere zatvaranja na otoku Man”, unatoč pozivima njegova branitelja da bude milostiv jer je okrivljeni depresivan.