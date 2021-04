U Zadru se prodaje stan od 12 kvadratnih metara po cijeni od 4000 eura po kvadratu, ali i to ima svoje razloge

Ogroman interes ovih je dana izazvao stan od 14 kvadrata u Zagrebu koji se prodaje na Njuškalu po cijeni od 4000 eura po četvornom metru. No, na istoj platformi moguće je naći i manji stan – po istoj cijeni.

Naime, u centru Zadra, na samoj Kalelargi prodaje se stan površine svega (ili samo) 12 kvadrata. Pomnoživši to s gore navedenom cijenom dolazimo do iznosa od 55.000 eura, odnosno malo više od 416.500 kuna. Pa tko bi to htio kupiti? I kako je uopće nekome palo na pamet staviti toliku cijenu?

“Cijenu je odredila vlasnica nekretnine te je i ona sama svjesna da je cijena pregovaračka i da je podložna korekciji. Cjenovno odskače ili ne odskače, ovisi kako gledate na to. To je sami centar Zadra odnosno Kalelarga, a od toga nema većeg centra u Zadru. Prvi kat je i pogodno je za poslovni prostor tipa odvjetnički ured, tako da nije isključivo prodaja garsonijere kao takve, u smislu stambenog prostora gdje ćeš sjesti i gledati televiziju, nego ima i druge potencijale. Priča je malo dublja od same cijene po kvadratu”, poručio je za 24sata agent za nekretnine iz agencije koja je oglasila stan.

U oglasu se moglo saznati i nešto više o samoj nekretnini, a svakako je plus što je vlasništvo uredno.

“Stan se sastoji od hodnika, kupaonice s WC-om i sobe/dnevna soba. Idealno za turistički najam s mogućnošću dobrih prihoda ili prenamjena u ured – poslovni prostor. Prodaje se kompletno namješteno. Uredno vlasništvo”, stoji u oglasu.