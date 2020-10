‘SKORO SAM DOBILA SRČANI’: Ova fotka izbezumila je internet, vidite li u čemu je caka?

Jedna djevojka izbezumila je tviteraše naizgled običnom fotkom svoje mačke u dnevnom boravku.

“Skoro sam dobila srčani udar”, napisala je u opisu fotke na kojoj biste isprva pomislili da je prednja noga odvojena od mačke, ali srećom radi se o komadu drveta.

Nearly had a heart attack. pic.twitter.com/oWFb9kT8hB

Fotka je u samo nekoliko sati skupila više od 370.000 lajkova i podijeljena više od 63.000 puta.

Relaxing after a long day of going viral. pic.twitter.com/MhnW9H6tHR

— i drink good (@aleashuhh) October 7, 2020