ŠKOLA TEK POČELA, A VEĆ GA TLAČE: Klinac iz Srbije izdominirao odgovorom na zadatak koji je dobio

Dobrano je ‘oprao’ nastavnicu i njezin zadatak. Mali ima petlju

Znate kako to ide – na početku školske godine klinci pišu sastavak na temu “Kako sam proveo ljetne praznike”. Praksa je to koja je postala svojevrsna tradicija čitav niz godina. Nije ni čudo da je djeci već puna kapa pisanja uvijek jednog te istog. Jedan je školarac iz Srbije jučer očito ustao na lijevu nogu pa nije mogao ni želio sakriti frustraciju zbog totalno nekreativnog zadatka. Svoje je negodovanje jasno i glasno izrazio, a pritom je učiteljici dao do znanja kako zna svoja prava te joj poručio da “se vide na sudu ako dobije keca”.

“Nikog ne treba zanimati kako sam proveo praznike. To je moja osobna stvar, kao što je i ljeto moje osobno vrijeme za odmor i ne moram za to polagati račune u ovom sastavku. Trebaju se poštovati ljudska prava. Ako dobijem keca onda ćemo se, draga moja nastavnice, vidjeti na Sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Dobit ćete poziv od njih, a ja ću već biti tamo u vezi drugog posla. Kojeg – i to je moja osobna stvar i nikog ne treba zanimati”, napisao je ogorčeni učenik.