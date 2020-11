SJEĆATE SE ONE TRAGIKOMIČNE RESTAURACIJE FRESKE ISUSA? E, pa imamo nešto još gore, ako je to uopće moguće

Povijesna skulptura žene u Španjolskoj zbog nespretne restauracije sada izgleda kao Donald Trump, tvrdi ekipa na društvenim mrežama.

Obnovljena skulptura nalazi se iznad banke u gradu Palenciji, a restauratoru sigurno nije lako čitati kritike koje pristižu iz minute u minutu.

Fotografije katastrofalne restauracije na Facebooku je podijelio slikar Antonio Guzman. Originalna skulptura nasmiješene sluškinje okružene stokom iz 1923. sada je dobila izobličeni kvrgavi nos, neporavnate oči i ‘otopljeni’ izgled.

Ova je preobrazba razbjesnila ljubitelje umjetnosti koji su transformaciju usporedili s likovima iz crtića. Neki od njih primijetili su i sličnost s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

“Budući da mora napustiti Bijelu kuću, preselio se ovdje”, “Nečiji rođak je odradio posao za manje love”, “Ovakve priče mi nikada neće dosaditi”, samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Mnoge je ova restauracija podsjetila na slučaj iz 2012. koji se također dogodio u Španjolskoj. Tada je pobožna 80-godišnjakinja sama ‘obnovila’ stoljetnu fresku Krista kako bi ju ‘spasila od propadanja’. Rezultat je ispao nimalo nalik originalu pa je freska dobila nadimak ‘Majmunski Krist’.

I still love the old classic from Borja. Amazingly effective, in that everyone’s immediate reaction is “Christ!” pic.twitter.com/cXV8RLCbUk

— Caterham Enrichment (@CaterhamEnrich) November 12, 2020