SIN I RODITELJI NA SUDU ZBOG – PORNIĆA: On tvrdi da su mu uništili ‘nezamjenjivu’ kolekciju, a oni… Pogodite tko je dobio parnicu

Sudac u Michiganu odlučio je da 42-godišnjak može tražiti odštetu od roditelja koji su uništili njegovu “nezamjenjivu kolekciju” pornografskih časopisa, objavio je u subotu BBC.

David Werking, koji je nakon razvoda živio s majkom i ocem, tužio ih je zbog kolekcije za koju kaže da je vrijedila 25.000 dolara. Oni tvrde da su mu rekli da pornografske časopise ne donosi doma. No, sudac smatra da, čak ni kao najmodavci, nisu imali pravo dirati nešto što pripada sinu.

U.S. District Judge Paul Maloney ruled in favor of David Werking, who said his parents had no right to throw out his collection. He lived at their Grand Haven home for 10 months after a divorce before moving to Muncie, Indiana.https://t.co/N7rxbNWvyx

— BakersfieldNow (@bakersfieldnow) December 18, 2020