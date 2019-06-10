SERIJA POKRENULA JEZIV TREND: Influenceri hrle u Černobil, ali turistički obilasci im nisu dovoljni

Sve za lajkove
Uspjeh HBO-ove američke televizijske miniserije, čija je tema najveća svjetska nuklearna katastrofa u Černobilu, povećao je broj turista koji žele posjetiti elektranu i grad duhova u blizini elektrane, piše u utorak agencija Reuters. Jedna černobilska turistička agencija bilježi porast od 40 posto u rezervacijama, od početka serije u produkciji HBO-a čije je emitiranje počelo u svibnju i dobila je izvanredne kritike.
“Mnogo ljudi dolazi ovamo, postavljaju puno pitanja o TV seriji, o svim događajima. Ljudi postaju sve znatiželjniji”, rekla je Viktorija Brožko koja vodi turiste. Ona inzistira da je područje sigurno za posjetitelje. “Tijekom cijelog posjeta zabranjenoj zoni Černobila doza zračenja iznosi otprilike dva mikrosiverta, što je ekvivalent radijacije koju dobijete kod kuće kroz 24 sata”, kaže Brožko.
VELIKA NAVALA NA ČERNOBIL: Svi žele vidjeti nuklearku i grad duhova; Sa sobom ćete kući ponijeti i – radijaciju
No influencerima to nije dovoljno
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Украина ожидает туристический бум из-за сериала "Чернобыль" – такие заголовки новостей сейчас то тут, то там – благодаря популярности сериала производства компании HBO спрос на экскурсии в "Зону отчуждения" уже просто бомбический… А теперь СТОП☝️ Сериал – хороший (со всеми «но» и «ну») но Припять – это не аттракцион, побывать там – не развлечение! Послушайте, авария на Чернобыльской АЭС – это катастрофа, то, что там сейчас – спустя более 30-ти лет – это катастрофа, экскурсии и зарабатывание денег на этом – катастрофа! Я была в Припяти несколько лет назад, мы снимали репортаж. Попасть туда смогли как раз в составе таких экскурсий, кажется на человека это стоит в районе 100$… – так вот там жутко, там ужасно, там по-прежнему фонит, там за все эти годы ничего не уничтожили по-хорошему, не зачистили по-хорошему, много всего растаскали на металлолом (жутко представить, что у кого-то дома в Киеве стоит какая-нибудь труба оттуда) а то, что уж совсем адски фонит – типа машинки в парке или колесо обозрение – даже самые отбитые трогать не стали… Там в типовых квартирах многоэтажек – можно увидеть пожелтевшие фотографии на стенах, которые висят, как жуткое напоминание, что там жили люди, рожали и растили детей, работали и мечтали, а потом… – да что там сериал – вы видео – архив посмотрите! – реальные кадры места аварии, людей с последствиями радиации… – реальные и жуткие!!! В общем, поверьте – одно дело дома смотреть сериал, другое – ехать туда… Там нельзя жить и работать, но люди работают там вахтовым методом… недавно вот новым саркофагом закрыли тот самый 4-ый энергоблок… – вы думаете, если бы все было давно и ок – это делали бы? На экскурсии вам скажут, что все ок и бояться нечего (конечно уж совсем в адские «пятна» вас не поведут), но все же! На выходе вы типа пройдёте проверку на «фоните или нет», но на самом деле – ничего там не работает – тупая рамка, едва похожая на рамку – металлоискатель! Вам дадут сертификат, чтобы вы такие – вот, я был в Чернобыле, смотрите, как это круто… но это не круто! – это жутко, это страшно и это…просто так а-ля потусить для остреньких ощущений – это ээээ не надо..#Чернобыль #Припять #Chernobyl #Pripyat
Što više zračenja, to bolje
Pokušavaju se probiti što bliže, a kako bi pokazali kako su kul i neustrašivi, slikaju se Geigerovim brojačem.
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🇺🇦Prípiat es conocida porque sufrió los efectos del peor accidente de la historia de la energía nuclear el 26 de abril de 1986, cuando se produjo el sobrecalentamiento y explosión del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, el cual falló y tuvo peligro de emitir 500 veces más radiación que la bomba atómica de Hiroshima en 1945. La evacuación fue llevada a cabo por el Ejército Rojo 36 horas después del accidente. Los animales (domésticos como salvajes) debieron ser sacrificados para evitar que transportasen en sus pelajes radiación hacia zonas no afectadas. 🇺🇦 🇺🇦Pripyat is known because it suffered the worst accident in the history of nuclear energy on April 26, 1986, when there was overheating and explosion of reactor number 4 of the Chernobyl nuclear power plant, which failed and was in danger of emitting 500 times more radiation than the atomic bomb of Hiroshima in 1945. The evacuation was carried out by the Red Army 36 hours after the accident. The animals (domestic as well as wild) had to be slaughtered to prevent them from transporting their radiation coats to unaffected areas.🇺🇦 #travel #traveler #traveling #viaje #travellingthroughtheworld #instatravel #travelinggram #españolesporelmundo #travelblogger #chernobil #dametraveler #pripiat #travelgirl #kiev #imtb #kyev #speechlesstravels #ucrania #chernobyl #photoshoot #pripyat #iamtb #ukraine #kyiv #españolesxelmundo #travelrepost #travelgirlsgo #natgeotravel #girlstravelwoman
Dodatan bonus je ako se skinu.
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هجوم اینفلوئنسرها به منطقه نیروگاه هستهای چرنوبیل و گرفتن سلفی با خرابههای بزرگترین فاجعه انسانی دههای اخیر مینی سریال چرنوبیل فاجعه نیروگاه هستهای چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ را بازگو میکند. این مینی سریال که از سوی شبکه تلویزیونی HBO پخش میشود؛ به سرعت یکی از محبوبترین و بهترین سریالهای تلویزیونی امسال شده و از سایت IMDB بالاترین رتبه را کسب کرد تا از سریالهایی مانند گیم اف ترونز، بریکینگ بد و سوپرانوز هم پیشی بگیرد. اتفاقا در ایران هم مینی سریال چرنوبیل با استقبال کاربران روبرو شده و در شبکههای اجتماعی پیراموناش بحث و بررسیهای زیادی صورت میگیرد. برخی از تکه کلامهای سریال توییت میشوند و کاربران درباره دروغگویی و فدا کردن جان انسانها برای قدرت حرف میزنند. اما نباید فراموش کرد در سال ۲۰۱۹ هستیم و اینفلوئنسرهای اینستاگرام آماده بهرهبرداری از هر سوژه محبوبی هستند. بنابراین، منطقه اطراف نیروگاه چرنوبیل این روزها میزبان دهها و صدها کاربر اینستاگرام و گردشگران دیگر است. آنها سعی میکنند خودشان را به چرنوبیل رسانده و سلفی بگیرند و هشتک بزنند تا لایکهای بیشتری در فیدها نصیبشان شود. پخش سریال چرنوبیل باعث کنجکاوی مردم شده و برخی عوارض جانبی را به همراه داشته است. مردم میخواهند از نزدیک محل این حادثه را تماشا و حضورشان را ثبت کنند. یکی از آزانسهای برگزارکننده تورهای بازدید از منطقه چرنوبیل به خبرگزاری رویترز گفته است پس از نمایش این سریال از شبکه HBO با افزایش ۴۰ درصدی گردشگر روبرو شده و کسبوکارشان رونق مضاعفی گرفته است. این روزها منطقه اطراف نیروگاه هستهای چرنوبیل شبیه یک منطقه بمبگذاری شده است. همهچیز خراب و فروپاشی شده و سگهای ولگرد، ساختمانهای نیمه مخروبه و نابوده شده، قطارهای زنگ زده و نظایر اینها دیده میشود ولی گردشگران با شوق و هیجان زیاد میخواهند از این منطقه بازدید کنند. 🔎 1pezeshk.com
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