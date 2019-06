SERIJA POKRENULA JEZIV TREND: Influenceri hrle u Černobil, ali turistički obilasci im nisu dovoljni

View this post on Instagram

🇺🇦Prípiat es conocida porque sufrió los efectos del peor accidente de la historia de la energía nuclear el 26 de abril de 1986, cuando se produjo el sobrecalentamiento y explosión del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, el cual falló y tuvo peligro de emitir 500 veces más radiación que la bomba atómica de Hiroshima en 1945. La evacuación fue llevada a cabo por el Ejército Rojo 36 horas después del accidente. Los animales (domésticos como salvajes) debieron ser sacrificados para evitar que transportasen en sus pelajes radiación hacia zonas no afectadas. 🇺🇦 🇺🇦Pripyat is known because it suffered the worst accident in the history of nuclear energy on April 26, 1986, when there was overheating and explosion of reactor number 4 of the Chernobyl nuclear power plant, which failed and was in danger of emitting 500 times more radiation than the atomic bomb of Hiroshima in 1945. The evacuation was carried out by the Red Army 36 hours after the accident. The animals (domestic as well as wild) had to be slaughtered to prevent them from transporting their radiation coats to unaffected areas.🇺🇦