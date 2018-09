SEKSI INSTAGRAMUŠA VARIKINOM POLIJEVALA MUŠKARCE PO PREPONAMA: ‘Takvo sjedenje je čisti šovinizam i spolna agresija’

Muškarci tvrde da samo pokušavaju ne gnječiti tamo gdje ih (prilično) boli, no žene su uvjerene kako je u pitanju šovinistička agresija

Manspreading termin je koji, pogrdno, označava muškarce koji sjede prilično raširenih nogu i tako zauzimaju dosta više prostora. Žene tvrde kako je u pitanju čista agresija kojom muškarci ostvaraju dominaciju u prostoru kako bi se činili što većim. Muškarci, s druge strane, ističu kako im je prilično bolno sjediti prekriženih nogu, osobito na prilično tvrdim sjedalicama javnog prijevoza.

Ruska manekenka, instagramuša i studentica prava, 20-godišnja Ana Dovgaljuk, naravno tvrdi da je riječ o manifestiranju muške spolne nadmoći i odlučila je tome stati na kraj. U boci je napravila prilično snažnu otopinu Natrijeva hipoklorita, odnosno varikine. Potom je u sanktpetersburškom metroju po preponama polijevala svakog muškarca kojeg je uhvatila da sjedi raširenih nogu.

I ona se snima raširenih nogu

No ni ona nije bez grijeha. Bivša misica se voli fotografirati u golišavim izdanjima, a pritom jako često zauzima više prostora nego što bi bilo prirodno. No to nije ženska agresija, nego poziranje i slavljenje ženskog tijela. Kao što je i stavljanje torbice na sjedalo sasvim legitimno, a ne nepotrebno zauzimanje sjedaćeg mjesta…