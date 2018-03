Pura gozadera !💥💃🏻💥💃🏻 con #dobledura #dura #daddyyankee #durachallenge #twinsdancers #mirepetida #ballerinas #gozadera #puroflow con mi sis @andreaslmella @daddyyankee @bf_by_upstage @upstagedancecali @tatiotmakeup

A post shared by Alejandra (@alejaslmella) on Feb 20, 2018 at 9:11am PST