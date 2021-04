SEKSALI SE NAOČIGLED PROLAZNIKA: Bijesna majka ulovila par u žestokoj akciji usred parka, sve je snimila i objavila na društevnim mrežama

Jasno nam je da je stiglo proljeće i da su u mnogima proradili hormoni, ali granice dobrog ukusa ipak se ne bi smjele prelaziti. A seksati se u parku usred bijela dana, i to pred očima nevine djece, doista je degutantno.

Upravo je iz tog razloga britanska policija preuzela sljedeći slučaj, te sada traži sudionike strastvenog okršaja zabilježenog u petak poslijepodne u britanskom gradiću Aylesburyju.

Par je mobitelom snimila bijesna majka sedmogodišnjeg djeteta, kojoj uz to nije bilo mrsko pošteno verbalno izribati pohotni par.

Isprike nije uvažila, a vjerojatno do izgovora neće biti niti policiji kada dobije dojavu o kome je riječ. A do toga će sigurno doći jer je video preplavio sve društvene mreže.

UPOZORAVAMO NA SADRŽAJ SNIMKE U NASTAVKU!

The shocking moment a couple appear to be caught having sex at Edinburgh Playing Fields in Aylesbury, Bucks, England in front of children has been shared on Snapchat.

A mum, who was at the park with her child and nieces, confronted them when she saw them having sex. pic.twitter.com/ttrDG71lY1

— yinksukblog (@yinksukblog) April 27, 2021