SAMO JEDNA VRSTA LJUDI SPREMNA JE NA OVAKVE POTEZE: Tip dopustio da ga izbode na tisuće komaraca, ali ima itekako dobar razog za to

Entomolog sa Sveučilišta u Melbourne svakodnevno dopušta tisućama komaraca da ga grizu za ruku kako bi ih nahranio za istraživanje iskorjenjivanja denga groznice, piše Oddity Central.

Dr. Perran Stott-Ross dugi niz godina uključen u istraživanje komaraca, pokušavajući pronaći učinkovite načine za suzbijanje širenja denga virusa koji komarci prenose na ljude. Jedna od obećavajućih strategija bila je zaraza rojeva komaraca Wolbachijom, bakterijom koja prirodno blokira prijenos denga groznice i prenosi se na generacije komaraca.

Here's a photo inside the cage with my arm going through a mesh stocking. This helps to reduce escapees. It also helps if I shake my arm as I take it out. pic.twitter.com/4yZFmKfY5y

— Perran Ross (@MosWhisperer) May 8, 2020