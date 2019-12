NEMA SUMNJE, LUDI SU STO GRADI: Evo čime Rusi na YouTubeu osvajaju na milijune pregleda

Mislili ste da su ruske prometnice bizarne? Ili da su njihove pijanke sumanute? Čekajte samo dok vidite njihove uradi sam tutoriale…

Od toga kako jednostavno odčepiti odvod do toga kako bez ikakvih alata sagraditi kolibu, Youtube je prepun više ili manje korisnih životnih trikova i savjeta. No kao i sa svime, Rusi su stvari odveli do krajnosti. Najbizarnije i najgledanije videe skupio je portal Russia Beyond, što pokazuje još jednu tipično rusku osobinu – znaju se šaliti na vlastiti račun.

Superkorisno – golim rukama otvoriti konzervu

Za slučaj da se nađete usred ničega (do te razine da u blizini nema ni kamenčića kojim biste puno brže i jednostavnije otvorili limenku), možete je otvoriti i rukama. Doduše, samo ako Hulk. Uzmite konzervu i udubite je, pritiščući prstima o prsa na dva mjesta sa strane. Ova se dva udubljenja pritom trebaju gotovo dodirivati, formirajući dvije strane jednakostraničnog trokuta. Zatim počinje težak manualni rad: pritišćite strane naizmjenično brzim pokretima. Kada jednu stranu pritisnite, druga će se automatski djelomično ispraviti. Ponavljajte pokrete sve dok se konzerva u vašim rukama ne otvori.

Kuhano jaje sa žumanjkom izvana

Uzmite svjetiljku, uperite je kroz jaje i pogledajte koje je boje. Potpuno pokrijte jaje ljepljivom vrpcom. Zatim ga stavite u najlonsku čarapu i zavežite čvorove s obje strane jajeta. Sada nekoliko minuta, držeći u rukama krajeve čarape, vrtite jaje. Provjerite lampom je li jaje promijenilo boju, trebala bi biti tamnija. Ako je tako, spremni ste nastaviti. Izvadite jaje iz čarape, ali ostavite ljepljivu vrpcu. Stavite ga da se kuha. Zatim ga prebacite u hladnu vodu. Uklonite ljepljivu vrpcu, očistite jaje i prerežite ga.

Navodnjavanje kap po kap

Uzmite plastičnu bocu od 5 litara. Napunite je vodom. Probušite simetrično rupice na četiri mjesta sa strane u blizini dna. Iskopajte rupu u gredici pored biljaka koje želite zalijevati, tako da je svaka rupica okrenuta prema jednoj biljci. Zatrpajte bocu tako da joj stranica s čepom djelomično viri iz zemlje. Čep mora biti dobro zatvoren. Vaš sustav za navodnjavanje je postavljen!

Kada je autor ove snimke zamolio gledatelje da doniraju 50 rubalja na njegov račun ako im se video svidi, nije ni znao da će sakupiti više milijuna pregleda.

Trenutno zaleđivanje

Uzmite punu bocu vode i stavite je u zamrzivač na uobičajenu temperaturu od -19 °C. Ostavite je 90 minuta. Zatim pažljivo izvadite bocu iz zamrzivača, bez da je mućkate. Voda u njoj je još uvijek tekuća. Okupite publiku. Zatim polako podignite bocu u zrak i naglo dnom lupite o površinu stola. Voda će se zalediti pred vašim očima.

Kako napraviti alkohol od šećera i vode

Uzmite plastičnu bocu od 20 litara, 4 velika pakiranja svježeg kvasca i 2 kilograma šećera. Na štednjaku zagrijte vodu, sipajte šećer i miješajte dok se šećer ne otopi, zatim sirup sipajte u bocu. Nakon toga zagrijte još vode (maksimalno do 30 stupnjeva Celzija) i u njoj otopite kvasac. To ulijte u bocu, dodajte još vode dok ne dobijete 18 litara. Zatvorite bocu posebnim čepom s crijevom. Vrh crijeva stavite u manju bocu. Dobit ćete kom za daljnju destilaciju u proizvodnji domaćeg alkohola. Naravno, ako ovu smjesu destilirate nakon što provrije, osim kazne za proizvodnju domaćeg alkohola riskirate u boljem slučaju gadnu, gadnu glavobolju, u najgorem sljepilo zbog metanola.