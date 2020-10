Ovoga puta povela se rasprava o kokainu i njegovoj tvrdnja da za isti – nema novca

“Kad se hoću nekomu narugati, kažem da je plameni jazavac. Predsjednik vlade, 56-godišnji muškarac, aludirao je na to da sam ovisnik o kokainu nazvavši me šmrkavcem. To je inspiracija iz septičke jame interneta. Ja imam respiratorne probleme cijeli život, to može samo low-life izjaviti”, rekao je predsjednik Zoran Milanović.

Milanović i Plenković nisu nego za Zadrugu — Brufenka (@Brufenka) October 21, 2020

Kasnije je dodao kako on za kokain – nema novca. To je bilo sasvim dovoljno da duhovita ekipa s Twittera započne s forama, a ovoga su se puta zafrkanciji na račun predsjednika Hrvatske priključili i Srbi.

Ako Milanović nema za kokain, znači da Bujanec ima više para od njega! 🤷🏻‍♂️ — Ivan Vranješ (@VranjesIvan) October 21, 2020

Sprdanje uzelo maha

“Ako Milanović nema za kokain, znači da Bujanec ima više para od njega!”, piše u jednoj od objava. “Hoćemo li raditi neki crowdfunding da Milanović ima za koku?”, nadovezao se drugi korisnik. “Znaš da ti nije baš dobro stanje u državi kad predsjednik nema para za kokain”, utvrdila je treća.

Hoćemo raditi neki crowdfunding da Milanović ima za koku? — Josip Milicevic (@Jo_sip_) October 21, 2020

Srbi, s druge strane, priželjkuju Milanovića za predsjednika svoje države, “barem da im nije dosadno”, a netko je zaključio kako “Milanović i Plenković nisu nego za ‘Zadrugu'”.

Može li Milanović biti predsednik i Srbije, bar da nam nije dosadno — LoA LoA (@mm_majstor) October 21, 2020