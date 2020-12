RUSKINJA (24) PALI SE NA… PA… KAKO DA VAM TO OPIŠEMO? Udala se za ljubav svog života – aktovku; ‘Mmmmm, kako si samo… kožnata’

Rain Gordon, 24-godišnjakinja iz Rusije, tvrdi da ju emotivno i seksualno privlače razni predmeti. Prije pet godina upoznala je, tj. kupila ljubav svog života – aktovku Gideona s kojom se nedavno i ‘vjenčala’.

Oduvijek je bila očarana predmetima, a s vremenom su ju počeli seksualno privlačiti. Iako je u prošlosti bila u vezama s muškarcima, Rain kaže da preferira stvari.

Radi se o agalmatofiliji, seksualnoj privlačnosti prema predmetima, lutkama i statuama.

Rain se u lipnju udala za svoju aktovku Gideona kojeg je ‘upoznala’ 2015. nakon što ga je kupila kao rekvizit za fotografiranje.

A woman who is romantically attracted to objects has revealed that she has 'married' a briefcase.

Rain Gordon, who hails from Moscow, said she has always been attracted to inanimate objects and things eventually turned romantic with a briefcase that she now calls her 'husband'. pic.twitter.com/xfBl8f1C2P

— Kiki ا (@UrbanXpat) December 15, 2020