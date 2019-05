RUSI LUDI ZA KRAJNJE POREMEĆENIM IZAZOVOM: ‘Svatko tko igra treba umrijeti i uskrsnuti tri puta’

Na kritike kako ga treba zatvoriti prije no što netko pogine, autor odgovara: ‘Oni se boje smrti, ali i žviota’

Razni klubovi, osobito oni borilačkih vještina, često imaju neki oblik inicijacije pa makar to bilo i zajedničko opijanje u obližnjem baru. Ne i u Rusiji.

Valerij Ešenko, genijalac koji se već proslavio varijantom ruskog ruleta s električnim pištoljem osmislio je novi ispit hrabrosti kojeg je nazvao Ruski berserker.

Kandidatima za Ešenkov klub boraca oko vrata omotaju elastičnu vrpcu koji potom dvojica muškaraca sa sa svake strane zatežu. Ako izdrži sve dok ne padne u nesvjest, otpuštaju vrpu kako bi ponovo prodisao.

‘Tko prođe test, ne plaši se smrti’

„Sve pridošlice moraju proći test da bi ušli u klub boraca. Novak treba ‘umrijeti’ i ‘uskrsnuti’ tri puta. Ako se počne otimati ili hvatati traku, nije prošao test. Onaj koji prođe ispit tri puta, ne plaši se smrti“, kaže ovaj Rus.

Čini se kao vječnost

Tvrdi da je ispitu pristupilo 108 ljudi, ali samo je 44 prošlo.

„Tijekom ispita ljudi se nađu s ‘one strane’; na nekoliko sekundi ali tamo to djeluju kao godine. Čini vam se kao cijeli život. Poslije toga nema više straha od smrti ni ikakvih briga. Nitko nije ozlijeđen i testiramo samo one stare od 18 do 40 godina nakon liječničkog pregleda“, uvjerava Ešenkov.

Na sve kritičare koji ga upozoravaju na to da je poremećen, da je test opasan po život i da bi ga trebalo zazvoriri prije nego što netko pogine ima jednostavan odgovor.

„Poruka svima onima koji misle da je ovo glupo i neoprezno – oni se jako boje smrti ali i života punim plućima. Neka igraju ping-pong, ali i oni će jednog dana umrijeti“.,