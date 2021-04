RIJEŠEN MISTERIJ DREVNIH BIBLIJSKIH SVITAKA: Uz pomoć umjetne inteligencije otkrili koliko ih je ljudi zapravo pisalo

Stručnjaci su uz pomoć umjetne inteligencije uspjeli na digitalnim slikama izvući drevne tragove tinte. Kažu da su pisari imali sličan rukopis i da su vjerojatno prošli istu obuku u školi

Uz pomoć umjetne inteligencije (AI), stručnjaci su prvi put otkrili da su dio drevnih svitaka s Mrtvog mora napisali dvoje nepoznatih osoba i da su međusobno kopirali rukopis.

Umjetna inteligencija analizirala je Veliki Izajin svitak, najduži tekst. Otkriveno je da su ga pisala dvojica gotovo identičnim rukopisom, piše BBC.

Inače, prve svitke otkrivene su prije nekih 70 godina, a pronašao ih je beduin u špilji u okolici Kumrana, na sjeverozapadnoj obali Mrtvog mora. Vjeruju se da potječu iz otprilike trećeg stoljeća prije Krista.

Veliki Izajin svitak

Izaijin svitak jedan je od oko 950 različitih tekstova otkrivenih četrdesetih i pedesetih godina. Jedinstven je među svitcima po tome što su njegova 54 stupca podijeljena u polovice, napisane u gotovo ujednačenom stilu.

Stručnjaci sa Sveučilišta u Groningenu u Nizozemskoj uspjeli su na digitalnim slikama izvući drevne tragove tinte.

“Tragovi tinte pokazuju kretnje mišića osobe i specifični su za tu osobu. Vjerojatno je da su dva pisca međusobno surađivala kako bi pokušala zadržati isti stil pisanja”, naveli su autori istraživanja. Tvrde da su pisari imali jako sličan rukopis.

Istraživanje naziva Artificial intelligence based writer identification generates new evidence for the unknown scribes of the Dead Sea Scrolls exemplified by the Great Isaiah Scroll (1QIsaa) objavljeno je u časopisu Plos One.