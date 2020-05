RELIKTI POVIJESTI: Ako su vam ove stvari obilježile djetinjstvo – žao nam je, i službeno ste stari

Ako ste se pomirili sa svojim godinama, onda će vam ovaj izazov dobro doći za prisjećanje na djetinjstvo

Svi se s vremena na vrijeme zapitamo jesmo li stari. To je sasvim normalno, a realnost nas udari najbolje kada netko mlađi nema pojma što je VHS kazeta ili disketa.

KOLIKO DOBRO ČUJETE: Ako ne možete čuti ovaj zvuk, stari ste

Ekipa na Twitteru počela je dijeliti fotografije predmeta iz svog djetinjstva kako bi otkrili koliko su stari, a nemamo dobre vijesti za vas ako ih većinu prepoznate.

I’m this old https://t.co/0jGFRaPGKV — Rich Homie Juan (@plantainprince) June 2, 2019

I’m this old….. 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ if you know, then you know pic.twitter.com/p0qOlDQkl3 — IG:Brotha_Hobbs (@Brotha_Hobbs) May 19, 2019

I'm this old-

-and still don't know how tf this game works pic.twitter.com/fd7qiZcmRO — 🌌 ɐɥǝǝsɐɟ (@Faseeha_Hajat) May 22, 2019

I'm this old.. Raise your hands if you remember this 🙋🏾‍♂️🧐 pic.twitter.com/XMSZiBbQzj — CameramanSpifff (@Cameramanspiff1) March 29, 2020