RAZOTKRIO PEDOFILIJU U MOĆNOJ VJERSKOJ ZAJEDNICI: ‘Oprostite, bit ću slikovit. Siluju djecu kao na traci, a nitko se ne usudi prijaviti’

‘Oprostite, ali bit ću otvoren i pričati slikovito’, počinje priču bivši pripadnik moćne sekte hasidskih Židova

Katoličku crkvu posljednjih 50-ak godina ne prestaju potresati pedofilski skandali, a posljednje u nizu su optužbe konzervativnog dijela klera koji tvrdi da u Vatikanu “jača homoseksualni lobi”. Od početka njegova pontifikata papa Franjo izaziva bijes katoličkih tradicionalista. Koliko su bijesni njegovi politički i svjetonazorski neprijatelji postalo je jasno kada je objavljeno pismo bivšeg vatikanskog diplomata u SAD-u koji optužuje “homoseksualnu struju” u vatikanskoj hijerarhiji za seksualno zlostavljanje.

Ipak, upravo su mnogi iz te tradicionalne struje aktivno štitili pedofile u svojim redovima, zbog čega sve više ljudi postavlja pitanje koliko je pedofilija u crkvi anomalija pojedinih bolesnika, a koliko institucionalizirana praksa, odnosno koliko je u, najmanju ruku, zataškavanje monstruoznih zločina već uhodana praksa. To se sve odrazilo, primjerice, i tijekom posljednjeg posjeta Pape Irskoj, gdje ga nisu dočekali onoliko srdačno koliko bi se očekivalo.

O njihovim zločina se šuti…

No jeziva je istina kako Katolička crkva po pedofilskim skandalima ne odudara od drugih vjera. U domovini hinduizma, dogovoreni brakovi s djevojčicama školske dobi česta su pojava, baš kao i u mnogim susjednim islamskim zemljama, a tzv. Islamska država je zločine, od prodavanja roblja do pedofilije dovela do razine genocida. Ipak, o svim tim užasima se barem piše, dok se o organiziranoj pedofiliji među ortodoksnim Židovima uglavnom šuti.

U zatvorenim zajednicama hasidskih sekti, pedofilija zapravo, nije anomalija nego orgazinirana praksa, ili kako je to opisao jedan rabin “silovanje djece kao na pokretnoj traci”. Riječ je o rabiju Nuchenu Rosenbergu, pripadniku hasidske zajednice Satmar, utjecajne sekte koja je najbrojnija u američkom New Yorku.

‘Silovanje djece kao na pokretnoj traci’

Rabin, koji je nakon svojih istupa napadnut kiselinom, u razgovoru za Vice opisao je sav užas te ekstremne sekte. “Oprostite, ali bit ću vrlo otvoren i izravan”, počinje svoj razgovor, u kojem je opisao stravične detalje. Ovaj, tada 63-godišnjak, dizajnirao je i popravljao mikvahe, ritualne kupelji u kojima se u skladu s Torom, pobožni Židovi trebaju se ritualno oprati u raznim situacijama (npr. žene poslije menstruacije, muškarci prije blagdana…)

Tijekom posjeta Jeruzalemu 2005. Rosenberg ušao je u jednu takvu kupelj. “Otvorio sam vrata i ušao. Para posvuda, jedva sam vidio. Kada su mi oči konačno priviknule, ugledao sam starijeg muškarca, otprilike mojih godina, s dugom bijelom bradom kako sjedi u pari. Izgledao je prilično svećenički. Njemu u krilu, okrenut od njega, bio je dječak, od možda nekih sedam godina. Muškarac je imao analni seks s tim dječakom”, prisjeća se rabin, sve više gubeći glas od bijesa.

Kada se pribrao, nastavlja zgražajući se: “Taj jadan dječak bio je nataknut na starca kao životinja, kao svinja na ražnju, i nije ništa govorio. No na njegovu licu vidio se neopisiv strah i užas. Taj starac me pogledao bez trunke straha, kao da je to najnormalnije. Pobjesnio sam i napao ga. Skinuo je dječaka s penisa i stavio ga sa strane. Rekao sam mu da je to ‘mishkovzucher’, grijeh pred Bogom. ‘Što radiš duši tog mladog bića? Uništavaš ga!’

‘Pobjesnio je jer ga prekidam’

On je držao štap u ruci sa spužvom koju je koristio kako bi prao leđa. Udario me s tim i izderao se na mene kako se usuđujem prekinuti ga. Dugo sam slušao priče o takvim stvarima, no do tada to nikada nisam vidio”, prisjeća se Rosenberg. Nakon što je rabin progovorio, u New Yorku, prominentnim ortodoksnim zajednicama Izraela i Londona, optužbe za seksualno zlostavljanje i silovanje djece su u ogromnom porastu. Navodni nasilnici su vjeroučitelji, rabini, očevi, ujaci.

Žrtve su, baš kao što su kod Katoličke crkve, najčešće dječaci. Rabin Rosenberg smatra da su oko polovine mladih muškaraca u hasidskoj zajednici u Brooklynu, najvećoj u SAD-u, bili zlostavljani kao djeca. Ben Hirsch, voditelj “Suvivors for Justice” smatra da je broj mnogo veći. “Sudeći prema svjedočanstvima i anegdotalnim dokazima, pričamo o broju daleko većem od 50 posto. To je postalo svojevrsni obred inicijacije”.

Žene čim progovore ostaju bez ičega, pa i djece

Ortodoksni židovi koji progovare o ovim zlostavljanjima su prognani iz svojih zajednica i praktički uništeni. Dr. Amy Neustein, sociologinja i urednica knjige “Tempest in the Temple: Jewish Communities and Child Sex Scandals”, rekla je da postoje mnogobrojne majke u Brooklynu koje su se žalile da su njihovu djecu seksualno zlostavljali njihovi muževi.

Tada su optuženi muškarci “vrlo brzo i učinkovito mobilizirali ortodoksne političare i moćne rabine koji velikodušno doniraju političke interesne zajednice koje ih zauzvrat štite”, ističe ova Židovka. Cilj im je, kako jedna od majki tvrdi, da se majke odstrani iz života djece. “Rabinski sudovi majku praktički amputiraju od djeteta i to je stalno”, ističe dr. Neustein, a kao primjer navodi i ženu s kojom se sprijateljila u New Yorku – ona je izgubila kontakt sa svoje šestero djece, uključujući i novorođenče koje je dojila u vrijeme rastave.

‘On je rušitelj Kuće Izraelove’

Zbog takve zatvorenosti zajednice, rabin Rosenberg je napravio svoj blog u svezi seksualnog zlostavljanja u njegovoj zajednici i otvorio je telefonsku liniju za pomoć žrtvama silovanja. Gostovao je na televizijama, držao predavanja i na sve načine se borio protiv monstruzne prakse u svojoj zajednici.

Umjesto da mu ljudi pomažu u otkrivanju ovih zločina najgore vrste, rabin Rosenberg svakodnevno dobiva prijetnje smrću. Ljudi, pa čak i majke s djecom ga pljuju na ulici. Zajednica je otišla korak dalje i otvoreno govorila o njemu kao “rušitelju Kuće Izraelove, opsjenaru koji ustraje u svom buntovništvu i čiji je glas dopro do mnogih židovskih obitelji, osobito mladih ljudi koji su u svojoj nevinosti privučeni njegovim otrovnim i odvratnim govorima”.

Iz straha ne prijavljuju ništa

Hasidska zajednica toliko je zatvorena da se malo tko usudi progovoriti, a rabiji su ključni i određuju svaki segment života. Najbolji primjer toga je dječak čije je silovanje Roseberg opisao na početku. Otac dječaka bio je užasnut kada mu je rekao da mu je sin bio silovan i smjesta ga je odveo na liječnički pregled, ali i dalje ga je bilo strah bilo što formalno prijaviti.

On, kao rabin, prijavio je muškaca kojeg je uhvatio na djelu, mishmeres hatznuis, svojevrsnoj vjerskoj policiji, odnosno vijeću koje se brine o moralu i odnosima među ortodoksnim Židovima. Silovatelj iz kupelji bio je njihov član. Na koncu njega je silovatelj optužio, i Roseberg je kažnjen jer je hodao ulicom u društvu oženjene žene. “Ali zato je prihvatljivo silovati djecu”, zaključuje.