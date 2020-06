RAT GENERACIJA: Zoomeri udarili na milenijalace, ali ovi se ne daju; uvrede pljušte na sve strane

TikTokerici pod imenom @mayalepa dosadilo je da ju svi smatraju milenijalkom jer, kako kaže, ne želi da ju se povezuje s ljudima koji misle da je obožavanje Harryja Pottera crta ličnosti.

Samo nekoliko minuta kasnije njena je objava postala viralna, a njeni vršnjaci iz generacije Z okomili su se na svoje prethodnike u komentarima.

Evo nekih od najboljih uvreda koje su tzv. ‘zoomeri’ uputili starijoj generaciji.

“Nitko: …

Milenijalci: ‘Ja sam takav Hufflepuff'”

“Sve što rade je piju vino, objavljuju neugodne memeove iz 90-ih, pričaju o start-upima i lažu”

“Samo da popijem svoju kavu, bla :P”

“Milenijalci će te napasti ako uvrijediš njihovu kuću iz Harryja Pottera”

“Nazivaju djecu po imenima likova iz video igara”

“Mislim da će se svaka generacija složiti da su milenijalci pogreška”

“Ne funkcioniram ponedjeljcima”

“Čekajte da o ovome progovore u svome podcastu”

“Ne brinite milenijalci. Pojedite malo avokado tosta”

No, milenijalci se nisu htjeli predati bez borbe pa su uzvratili udarac svojim nasljednicima.

Gen Z are in for a rude awakening. If Millennials are finding it impossible to own houses and hold down grown up jobs, it won’t get any better for the next generations

— Mary Tracy (@MaryTracy) June 14, 2020