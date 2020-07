RADNO VRIJEME DUĆANA ZBUNILO DALMATINCE: Ponedjeljkom je – što? Ekipa uočila smiješnu podudarnost

Pojedini trgovci doista imaju specifičan način izražavanja

Radno vrijeme brojnih dućana i ostalih radnji promijenjeno je uslijed koronakrize pa se mnogi odlučuju za skraćeni ili dvokratni rad. Kupcima to uglavnom nije po volji, ali što se može?! Obavijest o radnome vremenu jedne trgovine u Dalmaciji privukla je pozornost zahvaljujući načinu na koji je napisana.

Ponedjeljkom zatvor-eno

U tablici po danima tako se može vidjeti da ponedjeljkom nema potrebe za kupovinom namirnica jer je trgovina, naime, tada “zatvor-ena”.

A GDJE ĆE DRUGDJE NEGO U DALMACIJI: Pazite ovo radno vrijeme! Vlasnik je svoje rekao – pravo u glavu pa kud’ puklo

Sve druge dane radi se dvokratno, od osam do 11 pa od 17 do 20 sati – osim nedjelje jer toga dana možete navratiti od sedam do 12, dok je nakon toga trgovina – zatvorena (kao da se to nije moglo naslutiti već iz same napomene da radi od sedam do 12).

‘Traže li radnicu?’

No, pustimo načine izražavanja pojedinih trgovaca, dovoljno je istaknuti kako je fotografija obavijesti završila na Facebook stranici Dnevna doza prosječnog Dalmatinca, gdje je izazvala duhovite reakcije pratitelja.

“Bolje im je ne raditi nikako, nego ovako na peci-bokune”, “Eno zatvor”, “Ne rade ni u saboru više”, “Traže li radnicu?”, “Vrućina ubi, a i fjaka”, “Pa se ubiju od posla…kažu”, neki su od komentara ispod objave.