RADNICA MCDONALD’SA BRUTALNO PRETUKLA GOLIŠAVU GOŠĆU: ‘Poštuj moju mamu!’

Zaposlenica McDonald’sa u Las Vegasu u srijedu je brutalno pretukla oskudno odjevenu djevojku.

“Ovo se dogodilo u McDonald’s-u. Gospođa je tražila da joj se čaša napuni besplatnim sokom, a djelatnica je zatvorila aparat za sok i nije joj ga željela natočiti stoju opisu snimke koju je originalno na Instagramu objavila korisnica bxbyness. Incident (malo je reći) dogodio se u srijedu, a nakon svađe, gošća je bacila shake u djelatnicu, a po svemu sudeći rekla je nešto i na račun njene majke. E tu je pogriješila.

Oveća radnica je poludila, zeštoko premlatila golišavu djevojku kojoj su tom prilikom ispale i grudi da bi ju na koncu bacila na separe. Drugi djelatnici vidjeli su da je vrag odnio šalu i pokušali su zaustaviti tučnjavu. Jedan je zato ‘pobrao’ i lakat u glavu. Na koncu, uspjeli su zaustaviti razbješnjenu djelatinicu koja je gošči rekla “Moja mama nije mrtva, poštuj moju mamu’, prenosi New York Post koji ističe kako je tučnjava najvjerojatnije izbila u Las Vegasu. No golišavoj djevojci nije bilo dosta batina pa je pokušala stolcem napasti djelatnicu, no brzo je razoružana.