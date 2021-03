PUSTI ‘GOLUBA’ I SPREMI LOVU U DŽEP: Ona je masno unovčila svoju – ekstremnu nadutost. Postoji li bizarniji posao od ovoga?

Dnevno objavi tri erotska videozapisa, ali često ni to nije dovoljno jer ona nema toliko vjetrova kolika je stvarna potražnja

Ova udana majka dvoje djece mjesečno zarađuje više od 4000 američkih dolara (gotovo 26.000 kuna) jednostavno se snimajući kako, khm, pušta vjetrove. Emma Martin (48), bivša putnička agentica, bori se s ekstremnom nadutošću od 1999. godine, a sada naplaćuje 4,99 američkih dolara mjesečno da bi ljudi gledali njezino “eksplozivno oslobađanje”.

Njezina je prehrana posebno osmišljena kako bi joj pomogla da ima što više “materijala”, a sama je Emma otkrila kako jede puno salate, šparoga i avokada, kao i meksičke hrane.

“Jedan od mojih najdražih obroka jest salata od kupusa pomiješana s pečenim grahom, jedem stvarno puno toga”, izjavila je Martin za LADbible. Uzorna majka iz Rock Hilla u Južnoj Karolini pažljivo snima svoje videozapise samo kada njezina obitelj nije u kući.

Ima oko 300 pretplatnika

“Moj suprug zna, ali njemu prdenje nije nimalo uzbudljivo. Nitko drugi u mojoj obitelji ne zna čime se bavim. Mislim da to ne bi odobrili, ali ja sam odrasla žena i znam što radim”, ispričala je 48-godišnjakinja s najbizarnijim poslom na svijetu.

Emma prvenstveno koristi platformu OnlyFans, pod korisničkim imenom @FartinTart, ali svojim posvećenijim sljedbenicima prodaje i snimke po narudžbi. Njezini prilagođeni videoisječci stoje sedam dolara po minuti. Kako izgleda jedan takav, možete pogledati OVDJE.

Martin trenutno ima oko 300 pretplatnika na OnlyFansu, a svakoga mjeseca na temelju puštanja vjetrova u džep spremi 2400 dolara, s time da zarađuje dodatnih 1800 dolara od prilagođenih videozapisa koje izrađuje za svoje najbolje klijente.

Dvije skupine klijenata

“Kada sam prvi put čula za fetiš na prdenje, bila sam zbunjena. To ne može biti fetiš?! Ali onda sam ušla u to i sada mi je nekako kul. To je dobro skriveni, tajni fetiš, koji ima više ljudi nego što biste ikad pomislili”, otkrila je.

Martin tvrdi da većina njezinih obožavatelja spada u dvije društvene skupine: “Pola su profesionalci koji traže prilagođene videozapise u kojima ću reći njihova imena i raditi stvari koje im je previše neugodno tražiti svoje žene. Drugu polovinu čine momci od dvadesetak godina koji me samo prate na OnlyFansu.”

Na toj popularnoj platfromi ova se majka registrirala tek u siječnju 2021. godine, ali malo tko zna da ona ima problem s ekstremnom nadutošću dulje nego što su neki od njezinih pretplatnika živi. Emma dnevno objavi tri erotska videozapisa za svoje pretplatnike, ali često ni to nije dovoljno jer ona nema toliko vjetrova kolika je stvarna potražnja.