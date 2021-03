PRVI TVIT ŠEFA TWITTERA PRODAN ZA PRAVO BOGATSTVO: Samo geekovima je jasno kako, a tvrdi da će svu zaradu darovati Africi

Jack Dorsey, šef i suosnivač Twittera, u ponedjeljak je prodao svoj prvi tvit u obliku nezamjenjivog tokena (NFT) za nešto više od 2,9 milijuna dolara.

Tvit je u obliku NFT-a, novih digitalnih tokena nalik kriptovalutama, koji predstavljaju jedinstvenu digitalnu imovinu čija je popularnost eksplodirala u 2021. godini.

Svaki NFT, koji je temeljen na tehnologiji blockchaina, ima vlastiti digitalni potpis koji služi kao javna knjiga, čime korisnici mogu provjeriti autentičnost i vlasništvo imovine.

“Upravo postavljam svoj twttr”, glasio je Dorseyev prvi tvit objavljen 21. ožujka 2006. godine.

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006