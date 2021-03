Mladunci su neodoljivi, koje god vrste bili. Jedan takav lavić trenutno je hit na Twitteru, otkad je televizijska postaja Denver 7 u petak objavila presladak video upoznavanja prpošnoga mladunca s tatom lavom i starijom sekom.

Snimka prikazuje dirljiv trenutak kada je lav u zoološkom vrtu u Denveru prvi put sreo svojega nasljednika. Na snimci se vidi trogodišnji tata lav Tobias kako se spušta na prednjim nogama da pozdravi još neimenovanoga malca rođenog 25. srpnja.

MEET THE FAMILY: Adorable lion cub meets his father and big sister for the first time at Denver Zoo, Colorado. https://t.co/thCxHhE8CC pic.twitter.com/NlMGwUza6n

— ABC News (@ABC) September 11, 2019