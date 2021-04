Šok, nevjerica i gađenje uslijedili su nakon što se ispostavilo da je prsata youtuberica s više od 20.000 pratitelja zapravo 37-godišnji muškarac

Popularna japanska youtuberica s desecima tisuća obožavatelja koja se fokusirala uglavnom na snimanje svojih pozamašnih grudi, zapravo je 37-godišnji muškarac koji je koristio silikonsku protetiku za prsa.

Chiharu je svoju YouTube karijeru započeo tek u prosincu prošle godine, no do kraja ožujka već je imao više od 20.000 pretplatnika usprkos tomu što je objavio samo šest videa. To nisu bili nimalo uobičajeni materijali, nego čudni videozapisi žene koja snima svoju noćnu rutinu vježbanja, a kamera se većinu vremena fokusira na njezin izdašan dekolte.

Očajnički mu je bio potreban novac

Zapravo, njezin najpopularniji video prikazao je kako su tajanstvene ženske grudi poskakivale gore-dolje tijekom trčanja. Čudna stvar kod Chiharua bila je ta da, nekoliko puta kada je i pokazao lice pred kamerom, nikada nije skinuo masku s lica i nije progovorio ni riječi. Ispalo je da je imao vrlo dobar razlog za to.

Krajem ožujka na njegovu kanalu je osvanuo novi video u kojemu se Japanac konačno razotkrio. Kaže kako je došao na ideju prošle godine kada mu je smanjena plaća zbog pandemije, a osim toga, njegovu je psu dijagnosticiran rak i očajnički mu je bio potreban novac, prenosi Oddity Central.

Ne želi karijeru graditi na laži

Znajući da atraktivne djevojke lakše privlače pažnju na internetu, odlučio je i sam postati jedna takva. Počeo je stavljati periku i silikone te se snimati kako vježba, a svojoj supruzi nije ništa rekao. Kaže kako nije očekivao da će mu popularnost tako brzo narasti.

Chiharu se odlučio, stoga, razotkriti rekavši kako svoj spol više nije mogao držati u tajnosti jer nije želio “karijeru graditi na laži”. Nakon ovoga šokantnog priznanja izgubio je nekoliko tisuća pretplatnika, no priznaje kako je to i očekivao.