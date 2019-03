PROPALE ‘ROMANTIČNE’ ZARUKE: Nije mislila da će joj Kinder jaje zapeti u vagini

Zaruke nekad doista mogu poći po krivu, ali na ovakav način, nitko nije mislio da je moguće.

Priča o ženi kojoj je Kinder jaje zapelo u vagini, šokirala je mnoge. No, ne bi za nju nitko ni znao da slučaj nije razotkrio doktor Adam Kay u knjizi “This Is Going To Hurt: Confessions Of A Junior Doctor”. Uz mnoge neobične slučajeve i priče, ova je definitivno najšokantnija.

JUSTIN BIEBER POTVRDIO ZARUKE! Zahvaljuje se Isusu, a procurile i fotografije impresivnog prstena

Žena, čije ime nije spomenuto, odlučila je preskočiti tradicionalne zaruke. Osim što je odlučila da neće čekati te da će ona zaprositi svog dečka – mlada dama je imala još jedan ‘izvrstan’ plan.

Za ‘romantične’ zaruke, odabrala je prsten te ga stavila u Kinder jaje, koje je onda gurnula u svoju vaginu.

Dobar plan?

Plan je bio jednostavan, ona će predložiti seksualne igrice prilikom kojih će njezin odabranik prstima ‘napipati’ jaje u njoj. Kada bi on izvukao jaje, ona bi kleknula i zaprosila ga.

No, kao što u takvim situacijama obično biva, jaje je zapelo.

Ne samo da su ostali bez ‘deserta’, već nisu mogli ni izvući jaje iz nje.

Završili na hitnoj

Jaje je naime bilo umetnuto vertikalno, ali se okrenulo u horizontalan položaj. Djevojka je na kraju sve priznala dečku te ga zaprosila bez prstena. Nakon što je rekao ‘da’, otišli su kod doktora Adama koji je jaje izvadio, skupa s prstenom.