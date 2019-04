PROFESOR U PANICI JER SU GA UČENICE IZ ATLETSKOG TIMA NASAMARILE: ‘Molile su me da nose samo bikinije’

‘Naivno, mislio sam da se toliko ljudi skupilo jer su darežljivi’, komentirao je profesor

Na Redditu, mreži koja pruža prilično anonimnosti, korisnici puno slobodnije govore o svojim problemima. Tako i ovaj profesor koji strahuje za svoj posao zbog dobrotvorne akcije.

“Završio sam fakultet i položio stručni prošle godine. Škola je trebala trenera atletskog tima, a iako bih za to prema propisima trebao imati više godina iskustva, javio sam se da ću to odrađivati besplatno kako škola ne bi ostala bez novca od projekta. Ravnatelj se složio. Imamo neke prilično talentirane cure i bio je priličan užitak raditi s njima”, počinje profesor tjelesnog.

Dalje je u svom postu objasnio kako njihova škola organizira dobrotvorno pranje autiju, a uskoro je došao na red i na ženski atletski tim.

‘Rekla je da je to da njima bude udobnije’

“U ponedjeljak me jedna od djevojki molila mogu li nositi bikinije i kratke hlačice. Tvrdila je da je to zbog njihove udobnosti jer kod nas je ovih dana bilo i do 30 stupnjeva”, nastavlja profesor.

Čini se da je već tada znao da će požaliti.

“Bio sam malo nervozan, ali sam pristao. Po svemu sudeći, brzo se pročulo po društvenim mrežama te je već pola sata prije nego što je pranje počelo već bio priličan red automobila. bio sam toliko naivan da sam ispočetka mislio da su ljudi stvarno toliko darežljivi, ali kada sam vidio hrpu učenika iz drugih škola znao sam da se nešto sprema”, rekao je profesor.

A dogodilo se upravo ono što se i moglo očekivati – golišave srednjoškole su prale aute. Ubrzo su toga postali svjesni i stariji ljudi koji su došli te roditelji učenika i učenica koji su. malo je reći, pobijesnili. Profesor je dodao da je incident ubrzo prijavljen “prema liniji zapovijedanja” i da je izbezuljen od straha jer misli da će zaraditi otkaz.

‘Na*ebeš što god da napraviš’

Među komentarima uglavnom prevladavaju oni koji misle, koliko god mu bile dobre namjere, profesor kriv zbog takvog odijevanja djevojaka. No jedan Redittovac je istaknuo kako je problem dosta dublji. “To je jedna od onih situacija u kojima na*ebeš što god da napraviš. I sam radim u obrazovanju i kada je moja škola imala dobrotvorno pranje auta donijelo smo pravilo da je došteno eventualno jednodjelni badić ili topići. Jedini rezultat je bio da smo umjesto pritužbi za “seksualiziranje naših učenica”, dobili one o kontroliranju žena, misoginim pravilima odijevanja i tjeranju da se pokriju”.