PROFESOR U EMISIJI GOVORIO O PSIMA I COVIDU, ALI SVI SU GLEDALI U NJEGOVO MEĐUNOŽJE: ‘Wow, ove hlače su jako uske’

Profesor James Logan gostovao je u britanskoj jutarnjoj emisiji ‘This Morning Show’ kako bi govorio o treniranju pasa da detektiraju covid-19. Unatoč zanimljivoj temi, pažnju gledatelja privuklo je nešto sasvim drugo.

Naime, znanstvenik je odjenuo pripijene hlače koje su pokazale više nego što je planirao.

Gostu je vjerojatno netko iza kamere ukazao na kvrgu u hlačama jer je u jednom trenutku prekrio međunožje papirnatom vrećicom koju je dotad držao u rukama.

Gledatelji i gledateljice izrazili su svoje oduševljenje na Twitteru.

Sorry what was that about dogs? Too busy staring at the professors crotch! 🍆 #ThisMorning

Can this professor be on every morning? Asking for a friend 🤪 @thismorning #thismorning

“Možete li ugostiti ovog profesora svako jutro? Pitam za prijatelja”, “Oprostite, pričali ste o psima? Bila sam prezauzeta buljenjem u vaše međunožje”, “Wow, ove hlače su jako uske”, “Je li itko slušao što je govorio? Malo sam ometena”, “Javit ću vam se profesore”, samo su neki od komentara na njegovo gostovanje.

Who knew my appearance on @ThisMorning with my package would cause such a stir 🤣. Im talking about the study sample pack I demonstrated, of course 😉

The dogs are the real stars here! 🐶🦴

Grateful for your support and please do spread the wordhttps://t.co/L6CpR1Gdpw

— Professor James Logan (@ProfJamesLogan) October 1, 2020