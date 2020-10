PROFESOR POSLAO STUDENTIMA URNEBESNI MAIL I POSTAO SENZACIJA: ‘Upucan sam, imam covid i usred sam gadne rastave’

Obavijest koju je jedan profesor poslao studentima postala je viralna zbog bizarnih razloga koje je naveo za odgodu ispita.

“Nažalost, morat ću odgoditi ispit i otkazati predavanje u četvrtak. Protivno mojim željama, upucan sam i završio sam na hitnoj. Također sam dobio covid-19 i usred sam kaotičnog razvoda. Konzultacije s mojim asistentom i dalje su od 11 do 12 sati u ponedjeljak i srijedu. Ako preživim, ispit će se održati idućeg ponedjeljka”, napisao je profesor Wilson.

Just received this rollercoaster of an email from one of my professors pic.twitter.com/6vGfiRNFI9

— decent pigeon (@decentbirthday) October 12, 2020