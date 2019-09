PRIZEMLJILA ZRAKOPLOV JER JOJ JE BILO MALO ZAGUŠLJIVO: Posada ostala u šoku a prilično očekivano, Kineskinju privela i policija

Kako nije mogla otvoriti prozor, posegnula je za vratima

U svom javnom prijevozu zna postati malo zagušljivo. I dok se u autobusima, ponekim vlakovima i tramvajima tome može doskočiti vječitim ratom oko prozora (uvijek se nađe neka gospođa kojoj smeta smrtonosni propuh) u avionu se prozori ne mogu otvoriti, iz prilično zdravo razumnih razloga.

No jedna Kineskinja nije dopustila da ju to spriječi u naumu i malo provjetri avion. Kako nije mogla otvoriti prozor, posegnula je za vratima. Unilad je došao i do snimke kako ju u zračnoj luci u kineskom Wuhan Tianheu izvidi iz zrakoplova.

Putnici i posada su morali čekati sat vremena dulje na uzlijetanje dok uhićena nije odvedena to dok zrakoplov dvaput nije prošao sigurnosne provjere.