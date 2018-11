PRESLATKA DJEVOJČICA JE REINKARNACIJA FREDDIEJA MERCURYJA: Pogledajte kako rastura ‘Bohemian Rhapsody’

“Spot gleda pet do šest puta tjedno, a pjesmu pjeva tri do četiri puta dnevno”, rekla je majka Charlene

Holly Lee iz Škotske oduševila je svijet genijalnom izvedbom pjesme ‘Bohemian Rhapsody’, legendarne grupe Queen.

Malena je, iako ima samo tri godine, svaki dan barem tri puta otpjevala cijelu pjesmu, što su roditelji simpatične djevojčice odlučili podijeliti sa svijetom.

‘Bilo joj je dosadno’

“Ona jednostavno pjeva cijelo vrijeme. Počela je učiti pjesmu prije otprilike tri mjeseca. Bilo joj je dosadno u autu pa sam ju pokušavala zabaviti. To je jedina pjesma kojoj sam se dosjetila svih riječi pa sam počela pjevati. Od tada voli gledati video spot i pjevati s njima. Spot gleda pet do šest puta tjedno, a pjesmu pjeva tri do četiri puta dnevno”, rekla je majka Charlene za Daily Mail.

Kako ide presladak nastup malene Holly Lee, pogledajte u nastavku.