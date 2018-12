PREDVIDIO JE HITLERA I RUŠENJE BLIZANACA, A ZA 2019. TVRDI: Počinje apokaliptični rat koji će trajati tri desetljeća

Nostradamus je pisao u relativno zagonetnom stilu kako bi zavarao sve one koje bi ga željeli proglasiti vješcem i smatra se kako je on predvidio čitav niz događaja, poput smrti francuskog kralja Henryja II. pa sve do 9/11

Prema predviđanjima legendarnog proroka Nostradamusa koji je prema nekim tvrdnjama predvidio Adolfa Hitlera i rušenje Blizanaca, 2019. kao godina koja nam dolazi zvuči kao početak trideset godina patnje ljudskog roda i neće biti bolje sve do 2046. godine ukoliko je u pravu, piše the Mirror.

Rat dviju velesila

Naime, u svojoj knjizi ‘Proročanstva’ francuski filozof i prorok tvrdi kako će baš 2019. godina biti početak apokaliptičnog rata koji će trajati gotovo tri desetljeća.

“Rat će početi između dvije velike svjetske sile i trajat će 27 godina. Trenutak velikog nasilja će se poklopiti sa pojavom komete na nebu. Nuklearni terorizam i prirodne katastrofe će uništiti našu planetu dok se gigantska planeta ne približi Zemlji”, navodi se u proročanstvu.

Nije sve tako crno

U njegovoj knjizi u kojoj se nalazi 942 katrena opisuje se kako će poplave zahvaliti Europu, kao i katastrofalne erupcije vulkana na području između Kalifornije i Vancuvera.

Prema njemu doći će do jačanja ekstremizma i terorističkih napada na Bliskom istoku. Međutim, neće biti sve tako crno. Naime, političke vođe uspjet će se dogovoriti u borbi protiv klimatskih promjena, a doći će do napretka u medicini koji će nam omogućiti da živimo čak 200 godina.

Specifični stihovi

Nostradamus je pisao u relativno zagonetnom stilu kako bi zavarao sve one koje bi ga željeli proglasiti vješcem i smatra se kako je on predvidio čitav niz događaja, poput smrti francuskog kralja Henryja II. pa sve do 9/11.

Iako možemo reći kako njegov zagonetni stil omogućuje da njegova proročanstva mogu vrijediti za čitav niz događaja, neki stihovi su intrigantno specifični poput onih u kojima predviđa veliki požar u Londonu ili dolazak Adolfa Hitlera na vlast.

Međutim, isto tako nisu se ni sva predviđanja pokazala najtočnija, što pokazuje da nije uvijek u pravu.