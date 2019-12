PREDVIDIO JE DA ĆE NOTRE DAME GORJETI: Nostradamus za 2020. proriče da će Trump ostati predsjednik, a nešto je rekao i o Hrvatskoj

Kako kažu znalci, Nostradamus je predvidio mnoge ključne trenutke u povijesti poput dolaska Adolfa Hitlera na čelo Njemačke te terorističkog napada na ‘blizance’ u New Yorku 11. rujna 2001.

Najpoznatiji prorok na svijetu, Nostradamus, svoja predviđanja pisao je u stihovima koji su mnogima i dan danas nerazumljivi. No, kako kažu znalci, on je predvidio mnoge ključne trenutke u povijesti poput dolaska Adolfa Hitlera na čelo Njemačke te terorističkog napada na “blizance” u New Yorku 11. rujna 2001. Oni koji prate što je rekao za današnje vrijeme, tvrde da je predvidio da će najpoznatija katedrala na svijetu, pariški Notre Dame.

Cijeli svijet je bio u panici kada je Notre Dame gorio pa oni koji pokušavaju tumačiti proročanstva pozivaju se na njegove stihove kada kaže “da će najviše emocionalno biti pogođene Francuska i Italija (zemlje u kojima su katedrala i Vatikan”, piše Sputnik News. Jessica Adams, astrologinja citirala je Nostradamusove stihove za koje vjeruje da su predviđanje požara u francuskoj katedrali.

“Glave Ovna, Jupitera i Saturna,

Vječni Bog koji promjene će se događati?

Nakon mnogo vremena zlo će se vratiti,

Francuska i Italija, koje emocije ćete proživljavati?”, glase Nostradamusovi stihovi, a kada je riječ o emocijama koje prorok spominje, mnogi su tu vidjeli francuskog predsjednika Emmanuela Macrona kada je govorio da “njihova” i “zajednička povijest gori”.

Što Nostradamus predviđa za 2020.?

Nostradamus je predvidio da će Donald Trump biti ponovno izabran za predsjednika SAD-a, ali da će se naći u opasnosti. SAD će pogoditi jaki potresi, što se posebno odnosi na Kaliforniju tijekom lipnja i srpnja. No, niti Europa nije puno sigurnija kada su u pitanju potrebi. Nostradamu nije naveo kada će se točno taj potres dogoditi, ali navodno će Tursku pogoditi potres jačine 7 i 7,5 stupnjeva po Richteru.

Nostradamus je za 2008. godinu predvidio krizu, a sada ju u 2020. ponovno vidi i predviđa to za globalnu ekonomiju. Prorok kaže da će ovoga puta okidač za krizu biti Brexit, dakle izlazak Velike Britanije iz EU-a. K tome, Nostradamus predviđa da bi se cijelo Ujedinjeno Kraljevstvo moglo raspasti, ali to nije kraj crnih vijesti za Britaniju jer Nostradamus piše kako će “monarh koji najduže vlada umrijeti”.

Osim stražnih potresa, Nostradamus za 2020. predviđa i katastrofalne požare. Navodno se u njegovim proročanstvima vezanima za požare spominje Hrvatska, Španjolska, Portugal, Grčka, Nizozemska, Francuska i Njemačka. Što se tiče SAD-a, tamo Nostradamus još predviđa i jake oluje kao i tornada. Topljenje ledenjaka također stoji u Nostradamusovim prorčanstvima, a posljedice bi mogle biti strašne pa sve vodi novim ratovima, nedostatku resursa i manjku pitke vode. Prorok predviđa da će prestati veliki rat između dvije svjetske sile, što se vjerojatno odnosi na trgovinski rat između SAD-a i Kine. Nostradamus predviđa da će se velike promjene dogoditi i u Sjevernoj Koreji u kojoj Kim Jong-Un više neće biti veliki vođa jer će doživjeti prisilnu smjenu.