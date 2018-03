POTVRĐENO POSTOJANE VANZEMALJACA? Lovci na NLO-e poludjeli za snimkom neobične kugle s Google Eartha

Snimka je objavljena na YouTube kanalu ‘UFOmania – Istina je oko nas’ te je privukla dosta pažnje

Bizarna snimka pojavila se na Google Earthu, a teoretičari zavjera odmah su poludjeli zbog nje, piše Mirror.

Lebdeća kugla, ili kapljica kiše na leći kamere

U videu koji se nalazi na YouTubeu objavljene su i koordinate, koje vode do jezera East Lake George u državi New York, SAD. Ulični pogled se iskrivi pod kutem sve dok ne bude u stanju zumirati u neobičan tamni oblak na nebu. Teško je točno razaznati o kakvom se objektu radi, no izgleda da je to nekakav tamnoplavi oblik koji lebdi u zrak, osim ako se ne radi o mrlji na leći kamere.

Snimak je objavljen na kanalu po imenu ‘UFOmania – Istina je oko nas’ prije dva dana, a u međuvremenu je imao preko 26.000 pregleda, kao i dosta komentara. Jedan tako glasi “moramo imati otvoreni um”, a drugi “svi znaju da su NLO-i činjenice”.



No neki su komentatori bili više cinično nastrojeni. Tako je jedan napisao kako se radi o kapljici kiše, dok je drugi izjavio kako je stvar “apsolutno lažna”. “Nije pretjerano uvjerljivo”, napisao je treći. “Izgleda pomalo kao da ne pripada tamo, kao da je fotošopirano, ali ja nisam stručnjak”, smatra pak četvrti.