POSTAVIO PITANJE O POTKOŠULJI I PODIJELIO HRVATE: ‘Ne mijenjam je ni za vagon vagine’

Sopranosica, sindikalka, siledžijka… koliko su potkošulja i njene varijante sveprisutne u zemlji u kojoj je propuh smrtonosniji od korone najbolje pokazuju žargonski nazivi. No istodobno, objašnjavaju i zašto je došla na zao glas

Jedan HRedditovac je ostao u šoku i pita se kada i kako su potkošulje postali toliki turn off. „Pogotovo bijele. Dušu dale za ova zimska vremena. I onda se skineš pred ženom koja te pita šta to nosiš; Koji ku*ac?.

Odgovori bi se mogli podijeliti u tri tabora.

‘Ne mijenjam potkošulju za vagon vagine’

Jedne boli briga za dojam, i ističu samo praktičnost. „Brale, potkošulja je top. Prije je nisam nosio jedino ljeti, sve do zadnje 3-4 godine – ljeti mi služi da mi kupi znoj s leđa, a zimi da mi bubrezi nisu hladni“, poručuje jedan korisnik, koji dodaje da možda nosi potkošulje jer uvijek nosi majice kratkih rukava pa mu nema smisla nosit dvije majice.

„Imam ih jedno dvadesetak u ormaru. Otkad znam za sebe ih nosim jer bi se baka izderala na mene ako je ne bi stavio. Kako ona kaže, štiti od upale pluća, mjehura, prehlade… Te bake dugo nema među živima ali ja bez potkošulje ne idem nigdje“, poručuje drugi. Treći je krajnje jasan: “Ma kakav mrtvi turnoff, ne mijenjam potkošulju za vagon vagine“.

‘Nek onda ona hoda bez grudnjaka’

Drugi odgovaraju protutezom koja se otprilike svodi na to „lako ženama kritizirat“. „Reci ti njoj, onda hodaj bez grudnjaka.“, „Je*e se njoj, neće ona umrijet od propuha kada naleti hladan vjetar preko znojnih leđa…”

‘To u kombinaciji s trbušinom, dlakavim prsima i čačkalicom’

Treći pak, misle kako je u 21. stoljeću neprihvatljivo nositi potkušulju, a za sve funkcionalne prednosti jednostavno koriste običnu majicu kratkih rukava. „Siledžijke sam valjda zadnji put nosio negdje u nižim razredima osnovne, danas njihovu svrhu sasvim ok obavljaju obične majice kratkih rukava“, kaže jedan, a slično misli i drugi reditovac: „Užasne su mi one bijele, debelih naramenica i još ako imaju one crte po sebi. Samo pamučne bijele majice kratkih rukava, sve drugo ne“

Jedan ironično ističe kako je potkošulja dio looka prosječnog krkana; „To u kombinaciji sa zlatnim lancem, trbušinom, dlakavim prsima i čačkalicom u ustima“, a u raspravu se uključila i jedna djevojka: „Ja nemam ništa protiv njih, al’ mi se aktiviraju daddy issues kad vidim muškog u tome“.