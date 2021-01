‘Time se produbljuje mit o tome da su ljudi superiorniji od drugih životinja’, objasnili su iz dobrotvorne organizacije

Organizacija PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) postala je predmet sprdnje na društvenim mrežama nakon objave u kojoj su tražili da se ljudi ne vrijeđaju imenima životinja, primjerice ‘svinjo’ ili ‘zmijo’.

“Riječi mogu stvoriti inkluzivniji svijet ili produljiti opresiju. Nazvati nekoga životinjom produbljuje mit o tome da su ljudi superiorniji od drugih životinja i opravdava nasilje nad njima. Zauzmite se za pravdu odbijanjem superiornog jezika”, tvitali su.

Uz tekst su priložili grafikon s primjerima uvreda za koje se smatra da su štetne te su dodali svoje alternative. Predlažu da se ne razbacujemo riječima poput ‘zmijo’, ‘svinjo’ ili ‘kravo’.

Words can create a more inclusive world, or perpetuate oppression. Calling someone an animal as an insult reinforces the myth that humans are superior to other animals & justified in violating them. Stand up for justice by rejecting supremacist language. pic.twitter.com/HFmMWDcc5A — PETA (@peta) January 26, 2021

U komentarima je brzo krenula lavina kritika.

“Čestitam na najglupljem tvitu 2021. godine, a tek su prošla četiri tjedna. Izuzetno postignuće”, “Životinje ne vrijeđaju te riječi jer ne razumiju naš jezik niti imaju pojam riječi i njihova značenja”, “Ovakve stvari samo hrane antivegane. Mislim da PETA ima krticu”, “Šest godina sam vegan. Molim vas, prestanite nas sramotiti jer ispadamo smiješni”, “Polako, tigre”, pisali su.

Pozvali na ljubaznost prema svima

PETA je kasnije odlučila pojasniti svoj stav.

“Korištenje životinjskih uvreda degradira životinje prebacivanjem negativnih ljudskih osobina na određene vrste. Ponavljanjem ideje za su životinje lukave, prljave ili bezosjećajne desenzibilizira javnost i normalizira nasilje protiv drugih životinja”, napisali su.

Pozvali su svoje pratitelje da revidiraju svoja uvjerenja i vokabular kako bi se oslobodili “zastarjelog načina razmišljanja koji ocrnjuje druge životinje”.

Speciesist language isn’t just harmful, but it is also inaccurate. Pigs, for instance, are intelligent, lead complex social lives, and show empathy for other pigs in distress. Snakes are clever, have family relationships, and prefer to associate with their relatives. — PETA (@peta) January 26, 2021

“Uvijek budite ljubazni i nastojte nikoga ne vrijeđati”, zaključili su iz PETA-e.